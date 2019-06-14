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南投縣仁愛鄉忠勇橋路面塌陷　採單向點放通行

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▲仁愛鄉台14線75點6公里處忠勇橋前道路塌陷，目前採點放通行。（圖／仁愛分局提供）

▲仁愛鄉台14線75點6公里處忠勇橋前道路塌陷，目前採點放通行。（圖／仁愛分局提供）

記者白珈陽／南投報導

受連日豪雨影響，南投縣仁愛鄉台14線75點6公里處忠勇橋前，12日發生道路地基遭溪水掏空下陷，所幸無傳出人車傷亡，經公路總局第二區養護工程處連日搶通、打入鋼條防止再掏空，14日恢復單線雙向通行，採維修20分鐘、開放通行10分鐘點放管制。

雨彈強襲，繼人止關段發生土石滑落的嚴重坍方，造成交通中斷，經埔里工務段全力搶修下，12日晚間已全線恢復通車；但在強烈雨勢下，使得眉溪溪流湍急，仁愛鄉霧社往埔里方向的台14線75點6公里處發生道路地基掏空下陷，由公路總局第二區養護工程處，搭建指揮所全力搶通中。

▲公路總局第二區養護工程處，搭建指揮所連夜搶通。

▲公路總局第二區養護工程處，搭建指揮所連夜搶通。

第二區養護工程處表示，12日晚間10時20分14線75點6公里處忠勇橋前，因豪雨造成橋梁下游攔砂壩遭溪水冲刷斷裂損毀，河床持續向下沖刷，導致地基流失，路面塌陷，出現長25公尺、深約18公尺、寬約4公尺的大坑洞。

經連日搶修，內外側打設鋼軌樁擋土與路基回填已完成，無擴災之虞，原預定14日中午即可恢復正常通行，但由於雨勢仍然持續，工程難以進行，須待天候放晴才能繼續施工，目前開放單線雙向通行，採工程維修20分鐘、開放通行10分鐘的點放管制。

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關鍵字：南投,仁愛,忠勇橋

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