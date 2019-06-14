華山基金會「愛老人動起來」運動預告會　阿公阿嬤親上陣走秀

▲華山基金會14日下午在南投縣政府舉辦記者會，集集鎮長陳紀衡扮裝「茶伯」出席。（圖／華山基金會提供）

記者白珈陽／南投報導

華山基金會14日下午在南投縣政府舉辦「愛老人動起來」運動會舉行號召記者會，運動會將由南投各地區觀光名產為主題，並由長輩扮裝參加；集集鎮長陳紀衡扮裝「茶伯」出席記者會現場，邀請獨居老人走向戶外、迎接健康人生。運動會將於29日在鹿谷國中活動中心舉行。

南投縣青壯人口長期外流，獨居長者遍佈各鄉鎮，許多阿公、阿嬤外出不便，長期獨處、心靈孤寂引發身心疾病。陳紀衡特別扮裝為「茶伯」出席號召記者會，邀請獨居長者一起參加「愛老人動起來」運動會，參與記者會的阿公與阿嬤也穿著各鄉鎮觀光特色的服裝，如鳳梨、茶葉等在地名產，在現場亮麗走秀。

▲阿公與阿嬤身穿各鄉鎮觀光特色的服裝走秀。

華山基金會南投區「愛老人動起來」運動會將於時間為6月29日上午正式展開，預計舉辦於鹿谷國中活動中心。運動會當日將邀請近400位老人，藉由縣長、各鄉鎮首長及義工們的協助，讓長輩盡情參與及投入趣味競賽活動。活動鼓勵弱勢長輩走出家門、提高社會參與，同時也誠摯邀請各愛心團體、企業組隊加入義工行列，一齊到現場幫助三失長輩玩得更盡興。

華山基金會成立於1999年，為服務弱勢長輩，已在全台成立387個愛心天使站。南投區各鄉鎮天使站，目前服務近千名長者，免費提供在地三失（失依、失能、失智）長輩關懷訪視、陪醫取藥物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務。邀請有志民眾一起加入關懷在地獨居長者的行列。