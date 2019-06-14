互新聚落三酸產業新品發表　青梅、楊梅引人胃口大開

▲仁愛鄉互新聚落14日舉辦三酸產品成果發表會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣仁愛鄉互新聚落三酸產品成果發表會14日上午在南投市南島餐廳熱鬧舉辦，會中首次發表6款新開發的三酸產品，並開放現場品嘗試吃，「酸V」的滋味令人食指大動；另外也舉行「戀戀互新」攝影比賽頒獎典禮，得獎作品於會場公開展覽，作品展現出原鄉豐沛資源與人文。

▲「戀戀互新」攝影比賽授獎典禮。

發表會由原民局與仁愛互助新生等聚落共同主持，展示6款全新開發的三酸（青梅、檸檬、楊梅）創新產品，分別有綜合酵素、梅醋、楊梅醋、檸檬醋、檸檬乾及煙燻烏梅等。產品展示是由聚落原住民走秀演出，過程展現原住民大方、幽默的天性，逗得觀眾哈哈大笑。

原民局長史強指出，為推廣在地產業，2018年即著手規劃辦理仁愛互助新生聚落三酸產業，並研發製成酵素等系列產品，三酸均是鹼性產品，有益人體代謝。未來將於國道三南投休息站、互新聚落據點、仁愛農會及埔里酒廠等地建置平台行銷，希望貨品能順利賣出去讓農民賺大錢，產業更復甦。

3月31日舉辦的「戀戀互新」攝影比賽頒獎典禮也於同會場舉行，500多個作品中入選了38位得獎者，林鴻儒以「川中米－豐收」贏得金牌獎，銀牌獎是陳守國「傳承」獲得，銅牌獎由陳俊男的「梅花茶會」拿下，其它另有優選5名，佳作10名，入選獎有20名，得獎作品均在會場展示。

史強說，藉由頒獎與作品展覽，讓更多人能透過專家鏡頭下唯美的影像，看見互新三聚落各種自然人文之美，並對三酸產業留下深刻美好的印象。

▲林鴻儒以作品「川中米－豐收」贏得金牌獎。

▲「戀戀互新」攝影比賽得獎作品於會場展出。