「120CM辣腿」神力女超人雲林挺韓！　許淑華高喊：土包子好久不見！

記者洪正達、李唯甄、賴君欣、陳韻如、林昱萱／雲林-台北連線報導

高雄市長韓國瑜15日雲林造勢，而不少韓粉都已經頂著32度的高溫，在台下揮舞著國旗，等著韓國瑜的到來，而稍早神力女超人許淑華也到了現場，她穿著簡單的黑色上衣、牛仔長褲，逆天長腿超吸睛。

▲許淑華現身力挺 。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

許淑華一到現場後，受到不少韓粉熱情歡迎，現場歡呼聲不斷，而許淑華稍早也表示，「土包子們！真的好久不見了！我要說一句話：『大家好久不見了』！！」。

此外，許淑華表示，「我們今天辦這些活動，不是要顯得我們的動員能力，或者是我們有多厲害，而是我們真的悶得太久了，我們需要一個出口，我們可以看到，去年韓市長颳起韓流的時候，他告訴民進黨政府，可以放下政黨之間，可以好好幫助高雄，但民進黨沒有，反而變本加厲，每次只要韓市長說一句，全黨上下包含不相關的人，出來猛打市長，所以我們真的看不下去了！今天的誓師大會，就是我們韓家軍告訴蔡英文政府，我們受夠了！」

目前舞台上由主持人帶動氣氛，講著激勵人心的話，而台下民眾激動的揮舞國旗，一邊高喊：「韓國瑜凍蒜」，並一邊等待韓國瑜的來臨。對此，韓國瑜預計於17:00由150名旗手開道陪同進場。

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