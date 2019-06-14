挑選品質最好「上筍」　桃園大溪區綠竹筍評鑑報您知

▲桃園大溪區綠竹筍評鑑教您挑好筍。（圖／大溪區所資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

真的是歹竹出好筍？要如何選出最好的綠竹筍？「2019年大溪區綠竹筍評鑑暨美食推廣」活動，6月15日於新峰市民活動中心熱鬧登場。大溪區長陳嘉聰說，好的綠竹筍外觀要「白、彎、矮、肥」，底部矮胖肥大色白、外形略彎似牛角、筍殼光滑帶金黃色，絕對不能出青，才是品質最好的「上筍」。



大溪區公所14日指出，綠竹筍評鑑由大溪區蔬菜(綠竹筍)產銷班推薦績優班員約70名參賽，為公平選出本區最好的綠竹筍品質，遴聘專家學者及公部門代表擔任評審委員，評比項目包括外觀、色澤、柔嫩度及糖度等，獲得優選的綠竹筍必須在各評分項目上都是上選之材，才能有機會獲得好成績。

▲大溪區綠竹筍評鑑還有竹筍入菜料理供品嚐。（圖／大溪區所資料照）

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這項綠竹筍評鑑暨美食推廣活動，15日上午10時30分在大溪區新峰市民活動中心(桃園市大溪區新峰里復興路二段758巷48號)舉行，活動中還舉辦剝綠竹筍殼趣味比賽、品嚐竹筍特色料理等，歡迎民眾前來。

大溪區新峰是綠竹筍最大的產區，而新峰社區現為新峰里關懷據點，近來更推動每週二、週五中午免費供餐照顧弱勢族群，此次活動透過結合新峰社區發展協會，讓社區居民一起投入綠竹筍評鑑暨美食推廣活動，除了在地農民參與竹筍評鑑比賽爭奪冠軍，社區更是絞盡腦汁以竹筍入菜料理多道竹筍特色佳餚，準備款待來自各方的美食饕客。