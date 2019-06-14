世界第一「無限學習」　桃園市榮獲智慧城市首獎

▲桃園市榮獲智慧城市首獎，由市府副秘書長邱俊銘代表領獎。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

推動智慧城市，「桃園」世界第一。桃園市政府副秘書長邱俊銘帶領市府團隊，赴美參加「智慧城市論壇(簡稱ICF)」2019全球高峰會，在ICF全球7大智慧城市激烈競爭中，拿下世界第一智慧城市首獎。邱俊銘14日表示，桃園經11年努力，拿到10次smart21，4次top7，今年論壇以「無限學習」為主題，桃園如願拿下世界第一，是台灣的驕傲！

邱俊銘指出，2019年7大智慧城市包括：台灣桃園市。美國伊利諾州芝加哥、俄亥俄州哈德森與韋斯特維爾3城市；加拿大哥倫比亞特區亞巴斯佛與安大略省沙尼亞蘭頓郡2城市；澳洲昆士蘭省陽光海岸。桃園市為今年亞洲唯一入選的城市。

▲▼桃園市政府團隊赴美參加「智慧城市論壇(簡稱ICF)」2019全球高峰會。（圖／市政府提供）

以評選及推動智慧城市為目標的國際ICF組織，目前已有30多年歷史，每年都會由全球參賽城市中選出年度最佳國際智慧城市，評選項目包括寬頻、知識勞動力、創新、數位平等、行銷倡導及永續性等6大智慧城市指標。

今年ICF以「無限學習(Infinite Learning)」為主題，創辦人兼主席John G. Jung於4月29至30日到桃園實地訪視智慧城市建設，很重視桃園市持續透過各級學校智慧教育、推動市民直接參與政府預算與施政、青年創新創業輔導及對於新住民、高齡人口無邊界數位關懷，翻轉桃園各種可能性的智慧城市發展。

「ICF2019全球高峰會」6月11- 13日在於美國紐約市舉辦的，桃園市政府由資訊局、教育局、青年局、桃園航空城等局處與桃園在地電信、物聯網、無人機、智慧建築規劃、智慧電網、機器人等領域9家公司，一起參加經濟媒合會，囊括了世界各地的夥伴，藉由此次ICF機會讓世界看見桃園在地產業所做的應用，未來將繼續保持聯絡拓展國際市場。