桃園也淪陷！　家庭式玉米田發現秋行軍蟲死亡蟲體

▲桃園一處家庭式玉米田發現秋行軍蟲死亡蟲體。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台陸續發現秋行軍蟲出沒農田，桃園市政府全力防堵秋行軍蟲危害，鼓勵市民朋友於黃金10日通報領獎金後，農業局這兩天陸續到通報。其中，地點在中壢區的一處家庭式玉米田，發現已死亡的秋行軍蟲蟲體。農業局說，通報人於2019年6月21日前通報，經確認為秋行軍蟲即可獲得1萬元獎金。

農業局指出，該農民種植的玉米面積2坪左右，自己栽種食用，最近發現玉米田被蟲啃食嚴重，又有新聞媒體報導秋行軍蟲事件，因此，通報防檢局過來確認。後經防檢局來電表示外觀特徵已可確認，為防範疫情擴散，由市府人員會同防檢局及公所進行現場封鎖銷毀程序，於13日已完成銷毀作業，並完成周邊作物巡視，請農民進行週邊預防性噴藥，後續會進行監控三個月，確定無疫情後解除管制。

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農業局說，秋行軍蟲入侵的農地，市府採現地焚化與管制3個月休耕，另依植物防疫檢疫法相關規定發給農民休耕補償金。市民朋友如發現可疑蟲體可拍照存證後，向農委會或市府農業局、區公所等單位通報，通報方式包括：撥打農委會免付費專線：0800-039131；農委會「防疫小尖兵」臉書專頁、LINE官方帳號「動植物防疫檢疫局」；或是手機下載「農作物天然災害即時回報」APP（Android系統或iOS系統皆可），登錄時選擇「農委會」，並以通用密碼「0000」（四個數字零）登入，即可上傳照片進行通報。

桃園市秋行軍蟲防疫相關資訊將統一公告於市府農業局網站「桃園市政府秋行軍蟲防疫專區」（網址：https://agriculture.tycg.gov.tw/）。