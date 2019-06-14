　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偏鄉醫師調劑權　釋字778號稱衛福部「醫療急迫」違憲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼商業事件審理法草案初稿記者會，秘書長呂太郎致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院秘書長呂太郎，說明大法官解釋意旨。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國採醫藥分業，醫師原則上只能開立處分箋，調劑權則交由專業藥師負責，但《藥事法》則例外賦予偏鄉醫師調劑權。台北市某婦產科醫師因開藥給病患，遭衛生局裁罰3萬元，因此提出釋憲。大法官14日作出釋字778號解釋，宣告《藥事法》規定合憲；但衛福部以行政命令補充解釋《藥事法》，則被宣告違憲。

聲請釋憲的台北市毛姓婦產科女醫師，多年前對病患調劑給藥，遭台北市衛生局認定違反《藥事法》醫藥分業的規定裁罰3萬元，毛醫師雖然以《藥事法》偏鄉醫師調劑權「醫療急迫」的規定提出救濟，但仍被駁回確定。毛醫師不滿，聲請大法官解釋。

大法官會議在14日做出釋字778號解釋，大法官認為，《藥事法》第102條第2項規定：「全民健康保險實施2年後，前項規定以在中央或直轄市衛生主管機關公告無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形為限。」限制醫師藥品調劑權，由於系爭規定一係為推行醫藥分業制度而設，使診療與調劑分離，讓藥師得以其專業知識技能，核對及複查醫師開立之處方，以保障民眾之用藥安全。核其目的洵屬正當，尚未牴觸憲法第23條比例原則，與憲法第15條保障人民工作權之意旨，尚無違背。

但解釋中也認為，《藥事法施行細則》第50條及衛生福利部食品藥物管理署於2011年4月12日FDA藥字第1000017608號函中，說明對於《藥事法》第102條第2項「醫療急迫」情形，乃「醫師於急迫醫療處置時，當場施與針劑或口服藥劑」。大法官認為這項函示一律將「醫療急迫」情形限於「醫師為急迫醫療處置，須立即使用藥品、當場施與針劑或口服藥劑之情況」，過度限縮所稱「醫療急迫情形」之意義，增加法律所無之限制，牴觸母法為因應緊急醫療需要及保障病人整體權益之意旨，逾越母法之規定。因此大法官宣告此函示違憲，自本解釋公布之日起不再援用。
 

ET快訊
女星被丟水球「整件Bra掉下來」！吳宗憲生日收無碼花草集：太
韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

關鍵字：法律,人權,大法官,大法官解釋,藥事法,偏鄉,調劑權,行政命令,違憲,醫療急迫

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

裝避孕器麻醉害病患傷腦　女醫師被起訴

醫藥分業20年　藥師服務功能變強大

慶祝「醫藥分業」20週年！永華市政中心廣場湧8000人潮

獨／調查局爆「內鬼」　2度洩漏偵查機密…獲輕判免關

偏鄉醫師調劑權　釋字778號稱衛福部「醫療急迫」違憲

車禍翻車3人受困 特警警棍撬車門平安救出

桃園挾持車行人質案　桃園地院審理裁定羈押禁見獲准

網購健康食品不知內容含有大麻　苗栗女差點因運毒重判7年

一個右轉、一個超車！大力撞…騎士下半身癱瘓　他慘賠千萬

在眼前慢慢停止呼吸...父痛哭：妳是我永遠的驕傲！志工女大生搶救3天亡

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

獨／調查局爆「內鬼」　2度洩漏偵查機密…獲輕判免關

偏鄉醫師調劑權　釋字778號稱衛福部「醫療急迫」違憲

車禍翻車3人受困 特警警棍撬車門平安救出

桃園挾持車行人質案　桃園地院審理裁定羈押禁見獲准

網購健康食品不知內容含有大麻　苗栗女差點因運毒重判7年

一個右轉、一個超車！大力撞…騎士下半身癱瘓　他慘賠千萬

在眼前慢慢停止呼吸...父痛哭：妳是我永遠的驕傲！志工女大生搶救3天亡

行打工度假之名誘騙韓國人　警桃機堵當場逮7人查獲119萬

台南劉姓偵查佐中彈身亡　檢方初步相驗僅右上臂一彈孔

慶祝警察節表揚28位模範警　蔡英文致詞：加強員警照顧

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

中職／允諾支付30萬月薪　兄弟恭喜陳子豪贏得薪資仲裁

台中寧波洽簽旅遊合作交流　力拚每年20萬人次互訪

桃市府重要人事宣布　科技部副司長賴宇亭接任工務局長

夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45秒達陣

TRACK Air真無線耳機體驗：一款讓你願意拋棄AirPods的耳機

劉以豪測謊被電「轉身離場」：我不玩了！　郭雪芙笑癱：有沒有這麼怕

日職／王柏融第一球出棒敲安打　陽岱鋼點頭說讚

貓咪霸佔機車惡行遭PO網　萌喊一聲「啊」網全淪陷：都讓牠！

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

社會熱門新聞

即／台南警察凌晨遭槍殺　KTV..

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

激烈掌聲192次　裸照外流....

行李箱塞滿1.5億大麻花　桃機..

大媽連呼店員4巴掌　女兒全程目..

即／內湖驚傳槍響　歹徒開3槍逃..

大媽超商用餐不清垃圾遭勸　扯髮..

大嬸「搓揉交疊」飄羞羞味　隔壁..

退休女師：我有18％　狂騙27..

女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告..

德警保護示威者「一同開道前進」

3年前剛接受表揚　模範警察KT..

汐止工程師家庭不幸福又缺錢…竟..

更多熱門

相關新聞

雷皓明／消費糾紛都能算爭議款？

刷卡後才發現不喜歡或買錯顏色，找銀行說這是「爭議款」，請求止付、退款，錢不一定退的回。爭議款，原則上只針對「付了錢卻沒拿到東西」的情況才算，買錯顏色可不算爭議款，沒辦法要發卡機構幫你當作爭議款來處理。

非現行犯　檢方：利害關係人可逮捕

花蓮獵人打死少女　判刑18年半定讞

撞死妻子與律師　狠夫死刑判決撤銷

桃園復興鄉LED燈弊案　二審重判

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面