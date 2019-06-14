非現行犯，人人都可逮捕嗎？檢察官：利害關係人可逮捕

▲非現行犯可以逮捕嗎？檢方：通緝，又是利害關係人就可以。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

現行犯人人可以逮捕，是法律上的規定；但非現行犯，人人都可以逮捕嗎？有檢察官PO文指出，非現行犯並非人人可以逮捕，但只要利害關係之民眾遇到通緝犯，是可以自行逮捕通緝犯，並送交警察機關。

台灣司法人權進步協會理事、桃園地檢署主任檢察官蔡正傑舉出某案例：家住花蓮的胡姓男子，在墾丁大街超商內觀望，趁著店員不注意偷拿走一瓶高粱酒，隨即走出店外逃逸。薛姓店員盤點發現商品減少，調閱監視器才知道遭竊。翌日薛姓店員上班，竟看到同樣穿灰色衣服的胡姓男子，走進店內購買泡麵準備享用，正要走近詢問，胡姓男子即拔腿跑走，薛姓店員連忙追出逮人並報警。墾丁派出所員警據報到場，詢後將胡姓男子依竊盜罪嫌函送法辦。

蔡正傑表示，本案例中薛姓店員可以將前一天可疑涉嫌竊盜的胡姓男子逮捕嗎？關鍵在於胡姓男子是否為「現行犯」或「準現行犯」？依《憲法》第8條規定「人民身體之自由應予保障。除現行犯之逮捕由法律另定外，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁」；另依《刑事訴訟法》第88條規定「現行犯，不問何人得逕行逮捕之。犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯。有左列情形之一者，以現行犯論：一、被追呼為犯罪人者。二、因持有兇器、贓物或其他物件、或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者」。也就是只有「現行犯」或「準現行犯」，任何人都可以見義勇為將犯罪人逮捕。

蔡正傑解釋，依報載胡姓男子是「翌日」再次前往超商，顯然非屬「犯罪實施中」或「實施後即時發覺」者；胡姓男子只是穿著同一件衣物到超商，而身著之衣物與竊盜犯罪無關，非屬「衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者」，所以胡姓男子已非屬「現行犯」或「準現行犯」，其人身自由受憲法保障，非經司法或警察機關依法定程序，不得逮捕拘禁。薛姓店員雖發現穿著相同衣物胡姓男子出現在超商，依法只能通知警察到場處理，請警察確認其身份並進行調查，店員自行將胡姓男子逮捕，可能衍生誤認之糾紛。

最後蔡正傑提出，依前所述非現行犯或準現行犯，民眾是不可以自行逮捕犯人，但依《刑事訴訟法》第86條規定「通緝經通知或公告後，檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之。利害關係人，得逕行逮捕通緝之被告，送交檢察官、司法警察官，或請求檢察官、司法警察官逮捕之」。換言之，有利害關係之民眾遇到通緝犯，是可以自行逮捕通緝犯，將之送交警察機關。本案例中若胡姓男子已在該超商多次竊盜，且因故被通緝，薛姓店員才可以將之逮捕交給司法警察處理喔。

