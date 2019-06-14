為錢酒後開槍打死15歲少女　竟辯稱自殺不慎誤擊

▲花蓮獵人近距離開槍殺害少女，判刑18年半定讞。（圖／視覺中國）



記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣布農族獵人余忠勇，2017年間因金錢而與同居林姓女友嫌隙，余男酒後對林女15歲女兒罵「你媽媽都在騙人」，少女回「難道你都沒有騙人嗎？」，余男大怒，竟持改造獵槍近距離開槍射擊少女，少女送醫不治。余男被捕後還辯稱是自己要自殺，槍抵喉嚨後不慎滑落，才誤擊少女。最高法院不採信，14日將他判刑18年6個月定讞。

判決指出，余男（50歲）與林女同居住在卓溪鄉部落，他2011年到2012年間，在住處中先打造一把土製獵槍。而後在2016年4月間，花了2萬3千元在萬榮林道向友人購買制式霰彈兩百顆後，並非法持有放置在萬榮林道上的台電工寮中，其中8顆用於打獵，另將其中17顆帶至部落住處。

而案發於2017年8月6日，下午3點多，余男在自家車庫喝了酒後，想起與女友間的金錢問題，情緒低落。余男拿出土製獵槍，對空鳴槍4發（其中兩發射穿車庫之鐵皮屋頂），並與林女的15歲女兒談論金錢問題，但仍情緒低落。晚間7點多，余男將土製獵槍裝填一發霰彈上膛後，叫林女的女兒至車庫旁，對少女罵「妳媽媽都在騙人」，少女回稱「難道你都沒有騙人嗎？」

余男怒不可遏，持獵槍近距離貼著少女左胸開槍，直接命中心臟，林女聽到槍聲後衝出，抱著全身是血的女兒，連忙打電話求救叫救護車；這時余男竟還開心大笑，「再殺你一個也沒差」，少女送醫後因心室破裂，不久就循環休克死亡。余男被依照違法持有槍彈、成年人殺害未成年等罪，提起公訴。

法院審理期間，余男否認具有殺人犯意，辯稱當時要自殺，拿出槍枝抵住自己的下巴4、5秒鐘，後來槍枝滑開，才不慎擊發，打死少女。但法院根據鑑定報告，研判槍枝發射方向水平無左右偏斜，霰彈射入體內後直接擊中心臟，造成心室破裂，因循環休克，死亡原因為「他為」，因此認定余男殺害少女。一二審均將余男判刑，其中二審花蓮高分院將余男判刑18年6個月，案經上訴第三審，最高法院14日駁回上訴定讞。

