找賴清德或蘇貞昌任副手？蔡英文：一定以最好團隊贏得人民支持

▲蔡英文、蘇貞昌出席「108年警察節慶祝大會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選「蔡賴之爭」結果13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%，確定代表民進黨參加2020總統大選。針對副手人選，蔡英文14日受訪時表示，一定會以最好的團隊贏得人民支持。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文最終以8.2％擊敗賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選，賴清德當天下午也出面談話，喊話支持者團結挺小英。

蔡英文13日召開記者會透露，她已經和賴清德通過電話，兩人有共同信念一定要團結，針對蔡賴配議題，她表示，賴清德這段時間很辛苦，需要休息一下，不過一加一大於二的原則不變，沒有說那一個一比較大，接下來會坐下來討論。

蔡英文14日出席警察節慶祝大會，提及是否會考慮找賴清德或行政院長蘇貞昌擔任副手，她回應，「初選完之後，整個黨最大的任務是團結整合、一起贏，最重要的工作是整合，至於大選，我們一定要以最好的團隊，最好的國政政績跟我們對未來的想法，來贏得這次人民的支持，所以這不是單一個人的問題」。