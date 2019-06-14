623「穿白衣」上凱道　館長籲：過程請展現高水準

▲館長與黃國昌等人於6月23日共同舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌等人共同舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。館長表示，請參與者穿上白色上衣，同時也要求大家「在過程中請展現高水準」。黃國昌更在臉書PO文、開設表單招募志工。

館長日前開直播談及香港政府欲修正《逃犯條例》一事，高雄市長韓國瑜被問及反送中，第一時間表示不清楚，但在12日受訪時回應中華民國為「地區」，館長12日在直播中直批「這就是你們要選的總統嗎？」、「這就是你們崇拜的韓神。」

館長說「我現在真的很厭惡，你這種媒體怎麼可以一直在台灣荼毒我們？今日香港明日台灣，我們是一個主權獨立的國家，你給我滾出去。」他也宣布將邀黃國昌等人舉辦「拒絕紅色媒體」遊行。

館長14日在臉書再度提到，6月23日的「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行凱道集合時間為下午兩點開始，預計五點半結束。他表示，經過討論後請大家「盡量穿白色上衣」，也呼籲「過程中請展現高水準」，不亂丟垃圾、不製造髒亂。

而黃國昌同樣在臉書貼出與館長的合照提到，感謝大家對6月23日活動的支持，拒絕大陸透過媒體染紅台灣，一同守護民主自由。由於人手不足，他也開設表單招募當天願意加入志工團隊的朋友，共同協助「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」。培訓時間為6月20日晚上19點到21點，地點則另行通知。

▲館長與黃國昌等人於6月23日共同舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（圖／翻攝自飆捍臉書）