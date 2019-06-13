「623凱道見！」館長舉辦守護民主遊行 　黃國昌幫忙借路權　





▲館長、黃國昌。（圖／翻攝自飆捍臉書粉專）

政治中心／綜合報導

香港政府欲修正《逃犯條例》，引起百萬群眾上街抗議，更在12日演變成暴力衝突，引起國際關注。網紅「館長」陳之漢11日開直播談及此事，宣布將邀時代力量立委黃國昌等人舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，黃國昌也在13日po文表示，已經申請23日凱達格蘭大道的路權，「623下午，凱道見！」

黃國昌得知館長想邀自己舉辦紅色媒體離開台灣大遊行後，12日上午在臉書上回應對方，「沒問題，館長，說到做到，我們來辦！法案我已提出，匯集民意，完成立法！」

到了13日，黃國昌又更新了臉書動態，強調「是的，623，總來。昨天上午，我已經將6月23日的凱道路權借下來了。昨天深夜，館長也在直播宣布了。『拒絕紅色媒體、守護台灣民主』，大家一起站出來。詳細流程，請給我們一點時間準備，再向大家報告。623下午，凱道見！」

黃國昌13日的這篇貼文，在短短1小時就湧入1.1萬人按讚、568次分享。網友們留言，「水啦我放假！」、「凱道見！拜託路過一下NCC」、「會去」、「覺醒肌肉男的逆襲」、「凱道見」、「走了走了」、「到場支持」、「支持黃國昌委員說到做到，用行動證明一切」、「我會去！排除萬難也要去！黃國昌加油」。

▼黃國昌和館長舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（圖／翻攝自黃國昌臉書）