黃國昌退黨組「新第三勢力」　黨內人士：他永遠走在最前面

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

「館長」陳之漢日前透露，時代力量立委黃國昌有意退黨，並另組第三勢力。黃國昌10日表示，他目前有A、B兩計畫，A計畫是希望志同道合者加入時代力量，B計畫則是集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，制衡藍綠兩大黨。對此，欲參選本屆立委的時代力量立委徐永明助理李承值表示，聽到黃國昌說的B計畫，其實蠻高興的，黃國昌果然是那個永遠走在最前面的人。

李承值表示，聽到黃國昌說的B計畫是集結所有第三勢力，在下一屆國會更有力量地監督藍綠其實蠻高興的，黃國昌果然是那個永遠走在最前面的人，這幾年的作為早已證明「超越」時力。

他指出，「離開」和「分裂」都是假議題，假如因為黃國昌走向台灣各階層角落，藉此凝聚更多藍綠之外的力量，推動台灣下一階段政治改革，這對台灣或時力都是好事。黃國昌此時提到「小綠」問題，則對黨主席邱顯智來說，是個新挑戰也是好時機，可以清楚論述、重新整頓黨的路線，

他認為，「小綠」不是指單純的附庸側翼而已，令人擔憂的是，會不會有人藉由「綠色」之名，遮掩了藏汙納垢的利益共生體系，包工程、收補助、選區交換、議會選票交易等，這才是問題未來會惡化之所在，邱顯智自己要慎重面對。