韓國瑜院會閉目養神？　蘇貞昌PO影片暗酸

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜13日第二次出席行政院會。針對近日香港反送中抗議行動，韓國瑜12日脫口說出「中華民國地區」，行政院長蘇貞昌在院會中也當面噹韓國瑜，要他說中華民國就中華民國，不要把中華民國稱為地區。院會結束後，蘇貞昌也在臉書公布院會影片，畫面中韓國瑜疑似打瞌睡，似乎暗酸韓國瑜開會還閉目養神。

院會結束後，蘇貞昌在臉書粉專公布院會影片，畫面中，蘇貞昌一開頭就酸韓國瑜中華民國不是地區，只見韓國瑜緊皺眉頭，低頭不語，聽到後面還一度「閉目養神」。

蘇貞昌13日在院會中當面對韓國瑜說，請韓國瑜以後稱「中華民國」就「中華民國」，後面不要再加上「地區」，不要把中華民國稱為地區。韓國瑜則回應，他指的是「台澎金馬地區」。

蘇貞昌表示，「我們守住台灣，因為這個國家在全世界被看重，真的是2,300萬人的福祉，都是我們應該要努力做的，我們守住台灣，但是看看現在全世界的焦點都在香港。」守護台灣，請大家加油，作為最高行政機關，有責任守護台灣。

蘇貞昌影片釋出後，網友也注意到韓國瑜的反應並留言「韓市長感覺像是做錯事的學生被唸，一點都不敢看蘇院長」，還有人說「請隔壁陳市長回來高雄坐鎮啦！」

▲畫面中，韓國瑜在會議上一度打瞌睡。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書影片）