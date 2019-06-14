名下存款18年大增4千多萬元！韓國瑜：大部分是政黨補助款

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

監察院14日公布最新官員財產申報的150期廉政專刊，揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報資料。韓國瑜與夫人李佳芬的存款比2001年申報時大大增加了近4300萬元，兩人名下存款共4559萬6744元。對此，韓國瑜14日受訪時表示「名下財產大部分都是政黨補助款為主，身為高雄市長、公職人員，唯一原則就是不會去做生意」。

▲韓國瑜解釋名下財產大多數為政黨補助款。（圖／記者賴君欣攝）

據監察院最新一期「廉政專刊」指出，到了2019年，韓國瑜在3月14日申報的資料中顯示，夫妻名下存款為4559萬6744元，比2001年增加逾4300萬元，且韓國瑜在新光銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。韓國瑜夫婦申報的不動產項目中，包括雲林縣古坑鄉的1土地、1建物，不過都在李佳芬的名下。而信託申報部分則有4筆土地、1筆建物，都是位在雲林縣斗六市。

另外，韓國瑜夫妻倆還有1404萬1203元的有價證券、230萬7690元股票，以及1173萬3513元基金受益憑證。不過在債務方面，兩人一共有2筆債務，包括1200萬元的房貸，以及87萬8861元信貸。

高雄市長韓國瑜14日出席喜苑精神護理之家開幕典禮時，被問及有關名下財產問題，韓國瑜說「名下財產大部分都是政黨補助款為主，剩下財產均已公布，歡迎大家去查」，韓國瑜也強調，自己是公職人員不會去做生意，過去退休時是一回事，但現在任高雄市長、身為公職人員，唯一原則就是「不會去做生意」。