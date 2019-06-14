　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌公布院會影片！　韓國瑜說：剪接來修理很沒必要

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日北上出席行政院會，與行政院長蘇貞昌首度在院會中過招，隨後蘇貞昌即在粉絲專頁Po出當天院會的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說「中華民國加地區」，甚至還有疑似閉目養神的畫面。對此，高雄市新聞局14日一早就先發聲明，表示「遺憾良性溝通成片段剪接影片戲碼」，韓國瑜也說去了行政院會提了五個案子，卻被剪貼影片修理，覺得很沒必要。

▲▼高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）

▲▼高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）

高雄市長韓國瑜13日第二次出席行政院會。針對近日香港反送中抗議行動，韓國瑜12日脫口說出「中華民國地區」，行政院長蘇貞昌在院會中也當面噹韓國瑜，要他說中華民國就中華民國，不要把中華民國稱為地區。院會結束後，蘇貞昌也在臉書公布院會影片，畫面中韓國瑜疑似打瞌睡，似乎暗酸韓國瑜開會還閉目養神。

事後高雄市新聞局就先發新聞稿，標題以「韓國瑜出席院會促中央重視地方需求，遺憾良性溝通成片段剪接影片戲碼」，表示韓國瑜帶領市府首長出席行政院會，促請中央優先協助推動包含「登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案，對於被以影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾，不樂見原應中央舆地方合作建設的良性溝通卻成為網路指摘攻擊戲碼。高雄市長韓國瑜市長期盼，中央承諾事項儘快落實不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜認為影片被剪接拿來攻擊很沒必要。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜14日出席燕巢靜和醫療社團法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮時，提到「蘇貞昌院長上任後希望高雄市長去開會，我也去，卻被剪貼影片來修理我，這樣不太好，我們去就是非常禮貌拜託行政院幫忙高雄建設，提五個案子，怎麼會被剪貼在網路上攻擊，事實上中央補助一千萬有很多疾病，不光登革熱，沒想到卻剪片被修理，我覺得很沒必要，中央地方聯手建設高雄目的偏掉，不管怎樣我已經被修理了被黑了，希望中央補助登革熱大概五千多萬能盡快核發，全力防治登革熱」。

ET快訊
「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！
NBA冠軍戰／暴龍4勝2敗！成軍24年首奪冠

關鍵字：韓國瑜,蘇貞昌,行政院會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談桃園挾持案　蔡英文肯定警方、媒體表現

名下存款18年大增4千多萬元！韓國瑜：大部分是政黨補助款

蔡英文勝出後民進黨的下一步…　羅文嘉：有「兩座大山」要跨過

「蔡賴配」呼聲高　卓榮泰：盡快安排兩人會面

台中和平區長涉賣官、背信　監察院通過彈劾

找賴清德或蘇貞昌任副手？蔡英文：一定以最好團隊贏得人民支持

蘭花業者指蔡英文跟不上產業　郭台銘：明年5月我來幫你們解決

國民黨擬修「總統和黨主席脫勾」　郭台銘：那是黨中央的事

朱立倫稱小英最難打因「有執政資源」 蔡英文嗆：是用政績尋支持

綠營團結了　王金平：我們還在「比武招親」沒死也半條命！

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

談桃園挾持案　蔡英文肯定警方、媒體表現

名下存款18年大增4千多萬元！韓國瑜：大部分是政黨補助款

蔡英文勝出後民進黨的下一步…　羅文嘉：有「兩座大山」要跨過

「蔡賴配」呼聲高　卓榮泰：盡快安排兩人會面

台中和平區長涉賣官、背信　監察院通過彈劾

找賴清德或蘇貞昌任副手？蔡英文：一定以最好團隊贏得人民支持

蘭花業者指蔡英文跟不上產業　郭台銘：明年5月我來幫你們解決

國民黨擬修「總統和黨主席脫勾」　郭台銘：那是黨中央的事

朱立倫稱小英最難打因「有執政資源」 蔡英文嗆：是用政績尋支持

綠營團結了　王金平：我們還在「比武招親」沒死也半條命！

寵物雲竹東店義診來囉！　同場加映認養活動幫救援黃狗找家

日本調解也沒用！伊朗拒絕與美對談：「川普沒信用」不會平等談判

小資族「小屋裝修術」　居然還能這樣規劃！

防堵秋行軍蟲掌握最佳時機　太管處鼓勵民眾通報：有獎金

復興國小「甜甜秘密小隊」　了解屏東糖業發展故事

孝順汪踏板偷留「生日驚喜」　媽低頭一看笑岔氣：沒白養你

談桃園挾持案　蔡英文肯定警方、媒體表現

NBA冠軍戰／KT痛苦倒地傷退　Drake在多倫多送遙遠祝福

名下存款18年大增4千多萬元！韓國瑜：大部分是政黨補助款

NBA冠軍戰／雷納德奪生涯第2座FMVP　連阻熱火勇士3連霸

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

政治熱門新聞

帶職選總統　韓國瑜：總部會放高..

韓國瑜夫婦存款18年增加430..

香港＝明日台灣？韓：我們是中華..

蔡初選民調勝三方　扁打死不相信

議員衝到港大宿舍！校方證實2宿..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

沈富雄預言：王金平將帶「齊天大..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

獨／拋棄共識決！藍初選挺韓民調..

黃智賢批反送中年輕人「腦殘」　..

蔡英文擊敗賴韓柯　「20到39..

評／被賴清德逼上擂台　蔡英文進..

館長、黃國昌合體辦遊行：623..

宅神笑「小英恨你」　高嘉瑜4字..

更多熱門

相關新聞

國家機器黑韓？蘇貞昌：18次院會都有剪輯公開

高雄市長韓國瑜13日第二次出席行政院會，院會結束後，行政院長蘇貞昌在臉書公布院會影片，畫面中韓國瑜疑似打瞌睡，似乎暗酸韓國瑜開會還閉目養神，蘇貞昌更直接開嗆，要韓國瑜不要把中華民國稱作地區。影片一出網友狂酸韓國瑜，不過也有藍營支持者認為蘇貞昌用國家機器黑韓，對此，蘇貞昌14日回應，並非針對韓國瑜，過去18次院會內容都有剪輯公開。

「拚經濟」拚的到底是誰的經濟？

韓國瑜閉目養神？　蘇貞昌PO影片暗酸

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

館長籲623「穿白衣」上凱道

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

謝忻道歉信引論戰！網分析目的

子瑜出道4年終於剪劉海！　粉絲激動：超仙

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

最容易日久生情星座TOP 5

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面