蘇貞昌公布院會影片！　韓國瑜說：剪接來修理很沒必要

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜13日北上出席行政院會，與行政院長蘇貞昌首度在院會中過招，隨後蘇貞昌即在粉絲專頁Po出當天院會的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說「中華民國加地區」，甚至還有疑似閉目養神的畫面。對此，高雄市新聞局14日一早就先發聲明，表示「遺憾良性溝通成片段剪接影片戲碼」，韓國瑜也說去了行政院會提了五個案子，卻被剪貼影片修理，覺得很沒必要。

▲▼高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）

高雄市長韓國瑜13日第二次出席行政院會。針對近日香港反送中抗議行動，韓國瑜12日脫口說出「中華民國地區」，行政院長蘇貞昌在院會中也當面噹韓國瑜，要他說中華民國就中華民國，不要把中華民國稱為地區。院會結束後，蘇貞昌也在臉書公布院會影片，畫面中韓國瑜疑似打瞌睡，似乎暗酸韓國瑜開會還閉目養神。

事後高雄市新聞局就先發新聞稿，標題以「韓國瑜出席院會促中央重視地方需求，遺憾良性溝通成片段剪接影片戲碼」，表示韓國瑜帶領市府首長出席行政院會，促請中央優先協助推動包含「登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案，對於被以影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾，不樂見原應中央舆地方合作建設的良性溝通卻成為網路指摘攻擊戲碼。高雄市長韓國瑜市長期盼，中央承諾事項儘快落實不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。

▲韓國瑜認為影片被剪接拿來攻擊很沒必要。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜14日出席燕巢靜和醫療社團法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮時，提到「蘇貞昌院長上任後希望高雄市長去開會，我也去，卻被剪貼影片來修理我，這樣不太好，我們去就是非常禮貌拜託行政院幫忙高雄建設，提五個案子，怎麼會被剪貼在網路上攻擊，事實上中央補助一千萬有很多疾病，不光登革熱，沒想到卻剪片被修理，我覺得很沒必要，中央地方聯手建設高雄目的偏掉，不管怎樣我已經被修理了被黑了，希望中央補助登革熱大概五千多萬能盡快核發，全力防治登革熱」。