黑韓？蘇貞昌：18次行政院會都剪輯公開　不是針對韓國瑜

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜13日第二次出席行政院會，院會結束後，行政院長蘇貞昌在臉書公布院會影片，畫面中韓國瑜疑似打瞌睡，似乎暗酸韓國瑜開會還閉目養神，蘇貞昌更直接開嗆，要韓國瑜不要把中華民國稱作地區。影片一出網友狂酸韓國瑜，不過也有藍營支持者認為蘇貞昌用國家機器黑韓，對此，蘇貞昌14日回應，並非針對韓國瑜，過去18次院會內容都有剪輯公開。

蘇貞昌13日在院會中當面對韓國瑜說，請韓國瑜以後稱「中華民國」就「中華民國」，後面不要再加上「地區」，不要把中華民國稱為地區。韓國瑜則回應，他指的是「台澎金馬地區」。他強調，「我們守住台灣，因為這個國家在全世界被看重，真的是2,300萬人的福祉，都是我們應該要努力做的，我們守住台灣，但是看看現在全世界的焦點都在香港。」守護台灣，請大家加油，作為最高行政機關，有責任守護台灣。

院會影片釋出後，網友也注意到韓國瑜的反應並留言「韓市長感覺像是做錯事的學生被唸，一點都不敢看蘇院長」，還有人說「請隔壁陳市長回來高雄坐鎮啦！」

蘇貞昌14日受訪時表示，他很高興韓國瑜在他接任院長以後終於第一次參加院會，韓國瑜提出的問題，政院都有具體答覆，「韓國瑜在院會最後還站起來拍手謝謝我」。

蘇貞昌指出，他在院會中特別提醒韓國瑜，全國二十例登革熱都發生在高雄，後面最嚴重的幾例，更是在韓國瑜全台跑來跑去時發生的，所以提醒他要加強防疫，他也提醒韓國瑜，總統蔡英文上任以來補助高雄兩千四百多億元，中央補助地方不分藍綠。

面對藍營支持者認為政院用國家機器黑韓國瑜，蘇貞昌強調，過去十八次院會都有錄音錄影並剪輯公開給全國民眾知道，重點是要讓人民知道政府做了什麼，不是針對韓國瑜，這不是第一次公開影片也不會是最後一次，不是利用什麼資源，而是讓人民知道政府替國人做了什麼，還有要呼籲民眾一起做該做的事，不用刻意扭曲。