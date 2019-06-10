退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

▲黃國昌直播開講。（圖／翻攝黃國昌YouTube）

政治中心／綜合報導

「館長」陳之漢日前透露，時代力量立委黃國昌有意退黨，並另組第三勢力，黨名為「白色聯盟」或「白色力量」。黃國昌10日澄清，籌組的人不是他，但雙方確實接觸過，他目前有A、B兩計畫，A計畫是希望志同道合者加入時代力量；B計畫則是集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，制衡藍綠兩大黨。

針對外界關注黃國昌是否退出時代力量並另籌組政黨，黃國昌10日在監察院受訪時表示，台灣需要有新的國會，才能讓藍綠兩大黨不再傲慢下去，避免政黨取得國會多數就使用多數暴力，讓重要法案無法在立院討論。

為了達成2020有足夠力量的第三勢力目標，黃國昌開啟請益之旅，館長是第二站，今天繼續第四、五站。他也談到目前有A、B計畫，A計畫要邀請有志一同的朋友加入時力，但前提是時力必須撕下長期被藍綠貼上的「小綠」標籤，「若時力仍要走小綠路線，我會毅然決然離開。」

「B計畫則是用更大格局，結合希望成立第三勢力力量的政黨。」黃國昌坦言，目前有另群人正在籌組新的政黨「白色聯盟」，但不是他，自己曾詢問這群人是否能加入時代力量，但因他們不想走小綠路線而有困難加入。

「我未必會在B計畫中，這是有條件式、複合式的計畫。」黃國昌表示，2020國會裡面，若彼此對制衡藍綠兩大黨監督、對於公平正義、掃除貪腐不法有共識，且玩真的非打假球，相信2020國會會完全不一樣，「請益過程中，若有人有更好的C計畫也不會排斥。」

