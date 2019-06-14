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力挺反送中！民眾請願白宮「撤銷中國官員綠卡」　3天飆破門檻2倍過關

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▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港民眾反送中遊行，警方鎮壓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

為了抗議《逃犯條例》，香港百萬人民9日走上街頭，發動「反送中」大遊行，但卻遭到警方暴力鎮壓。對此，民眾向美國白宮提案，希望「撤銷支持《逃犯條例》的香港和中國官員之美國公民身分和簽證」，短短3天連署就已經達到門檻。

一名民眾11日透過白宮《WE the PEOPLE》連署請願書專頁提出請願，希望美國聯邦政府、國會對香港政府提出的《逃犯條例》採取行動，撤銷那些支持《逃犯條例》的香港、中國官員的美國公民身分及簽證。

請願書指出，《逃犯條例》允許香港人民被轉交到中華人民共和國，一旦通過，對香港人及居住於香港的6萬名美國籍人士相當不利，只要待在香港，就要面臨中國政府刑事追訴的風險，尤其在中國長期沒有法治與人權的前提下。

▲▼民眾向白宮請願，要求美國撤銷支持《逃犯條例》的香港、中國官員的美國公民身分及簽證。（圖／翻攝自《WE the PEOPLE》官網）

▲民眾向白宮請願，人數在3天內就達到門檻。（圖／翻攝自《WE the PEOPLE》官網）

請願書提到，香港政府提出的《逃犯條例》嚴重侵犯人權，在美國《移民與國籍法》中，相關的官員與直系親屬不可進入美國，因此才會希望美國國會撤銷相關官員的美國公民身分及簽證。

連署至今已有22萬9828名民眾具名連署，根據白宮《WE the PEOPLE》規則，若提案30天內集滿10萬個連署附議，白宮必須在提案建立日的60天內給出具體回覆，因此，白宮將必須對此提案出面回應。

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關鍵字：香港,反送中,逃犯條例,美國,連署,請願,公民,簽證,北美要聞,大陸要聞

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