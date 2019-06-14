「庶民總統」財產申報曝光！　韓國瑜夫婦存款18年增加4300萬





▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

監察院14日公布最新官員財產申報的150期廉政專刊，首度揭露高雄市長韓國瑜最新財產申報狀況。韓國瑜與夫人李佳芬的存款比2001年申報時大大增加了近4300萬元，兩人名下存款共4559萬6744元，基金受益憑證也增加了1173萬餘元，股票則增加230萬餘元。韓的負債有兩筆共1287餘元。

韓國瑜上一次申報財產，是在2001年擔任立法委員期間，根據當時監察院在2002年刊登出來的資料顯示，韓國瑜和李佳芬名下有2土地、1建物和3台小客車，存款一共是244萬4905元；雖然有2195萬2500元有價證券，但同時也有欠維多利亞雙語學校李姓副校長1000萬元債務。

到了2019年，韓國瑜在3月14日申報的資料中顯示，夫妻名下存款為4559萬6744元，比2001年增加逾4300萬元，且韓國瑜在新光銀行的活存帳戶就佔3056萬6149元。韓國瑜夫婦申報的不動產項目中，包括雲林縣古坑鄉的1土地、1建物，不過都在李佳芬的名下。而信託申報部分則有4筆土地、1筆建物，都是位在雲林縣斗六市。

另外，韓國瑜夫妻倆還有1404萬1203元的有價證券、230萬7690元股票，以及1173萬3513元基金受益憑證。不過在債務方面，兩人一共有2筆債務，包括1200萬元的房貸，以及87萬8861元信貸。

汽車方面，全部都在李佳芬的名下，但車輛由3輛減少成2輛，分別是2014年用80萬元購入的三菱汽車，以及2018年新買的220萬元Lexus汽車。