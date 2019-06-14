「你們裸體騎車就請吃宵夜！」2男直接脫光坐上重機狂飆…路人全看傻

記者朱世凱／綜合報導

路上驚見裸男騎車！大陸有2名男子接受朋友打賭，「只要裸體騎車就能免費吃一頓宵夜」，於是立刻脫去上衣並且共同騎乘重機在路上狂飆，期間還不斷闖紅燈，行徑相當囂張。用路人看見這兩男一絲不掛出現面前，都看傻了眼，紛紛拍下上傳微博並報警，警方也迅速循線逮捕3名鬧事男子。

▼2男全裸乘坐重機狂飆。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，事發在江蘇省南京市，皆為21歲的王姓與鮑姓男子接受23歲吳姓朋友的打賭，10日凌晨便全裸騎乘重機在馬路狂飆，希望可以藉此吃到一頓免費的宵夜。影片可見，兩人緊貼雙載，全身上下沒有一絲遮蔽，絲毫不怕民眾側目就上路；吳姓朋友則在一旁拍攝錄影，並且傳到私人群組。

網友看見後立刻報警，南京交通警察隨即展開調查，並在11日晚間將王男、鮑男，及吳男拘捕到案，三人在拘留所裡後悔地說，是為了尋求刺激才做糊塗事，「很丟臉，加深了大家對摩托車（重機）的誤解，以後看到騎摩托車（重機）的都不好意思打招呼了。」

▼南京交警俏皮地在微博發「通緝文」。（圖／翻攝自微博）

許多人看完荒謬的影片後紛紛留言，「為了一頓宵夜連臉都不要了」、「到底是覺得裸騎丟臉？還是覺得闖紅燈丟臉？」、「騎的那個人剎車，不會覺得後面怪怪的嗎…？」、「好有病」、「屁孩的重機play」、「想看女版的」、「讓他們的媽媽來看他們這樣」、「不知道要看哪了，好尷尬」、「男上加男」。

▼有民眾側拍兩人囂張行徑，證實此事為真。（圖／翻攝自微博）