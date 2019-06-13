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競速撞死3人「我現在才知道危險」　法官嘆：不要來遊戲人生

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▲南京東路四段車禍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲謝亞軒駕駛黑色轎車和友人在南京東路競速，失控撞死路邊3人。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

男子謝亞軒和友人黃佑呈在2018年間，分別駕車在台北市南京東路競速飆車，謝車失控衝向路旁撞死3人，台北地院13日開庭審理，謝說：「我現在才知道危險，希望給我自新機會」。另外，審判長好奇年僅23歲的黃「前科紀錄10張指，怎麼回事」，黃回稱：「就不懂事啊」。全案訂7月4日一審宣判。

▲謝亞軒,車禍。（圖／記者柳名耕攝）

▲謝亞軒競速飆車撞死人後說：「我現在想起來才知道危險」。（圖為資料照／記者柳名耕攝）

謝亞軒和黃佑呈是在2018年10月11日，傍晚5點多的下班尖峰時間，為了到中山區找東西吃，由黃開著白色轎車在前，謝開黑車在後，一路從台北市健康路開到南京東路上時，先後闖入公車專用道高速行駛，之後黃變換車道，謝要真著行動時，車子失控衝進騎樓，撞死大樓保全和1對從事資源回收的夫婦共3人。

謝、黃都被檢察官依最重可判死刑的妨害公眾往來安全致死罪起訴，台北地院13日開庭辯論時，謝亞軒辯稱因為跟車才會開到公車專用道上，他說自己對讀書沒興趣，2017年休學後，花用都是家人給的，先前家人已經幫忙賠償家屬150萬元，他打算服完刑在去找工作。

▲▼南京東路屁孩撞3命，謝亞軒15萬交保。（圖／ETtoday資料照）

▲審判長忍不住叫謝亞軒「不要來遊戲人生」。（圖／ETtoday資料照）

審判長大呼：「150？3條人命，150？」之後再問謝「你的人生目標在哪？怎麼過日子的？」謝答：「平常都待在家哩，10點、11點起床，晚上12點以前會睡」，審判長還問謝「知道這樣開車危險嗎？」謝回：「我現在想起來才知道危險，開車的時候沒想那麼多。」審判長嘆：「不要來遊戲人生」。

另外同案被起訴的黃佑呈，則堅稱不知道謝開車再後面尾隨，黃說：「那時候下班時間，為了方便，走公車專用道且開很快，當然很遺憾，我也不想發生這件事」，審判長在確認黃的前科包括毒品、酒駕等紀錄時，突然抬頭問黃，前科紀錄要10張A4紙才印完，「怎麼回事啊？」黃看著審判長回答：「就不懂事啊」，並請求法院這次判他無罪。

▲▼ 黃佑呈 。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃佑呈否認是謝亞軒競速撞死人的共犯，希望法院判他無罪。（圖／記者劉昌松攝）

而謝、黃2人的律師則分別幫忙辯解，稱2人其實在事發路段之前都是正常行駛，遇到紅燈也會減速停車，因在事發路段不耐前方車速，才會駛入公車道，超速違規時間短暫。檢察官則痛批謝、黃「只有遺憾，不是真心懺悔，相當惡劣，請求從重量刑」，死者律師也認為，黃明知道謝開車跟在後面，還帶頭違規駕駛，也要負很重要的責任。庭訊最後，審判長諭知全案辯論終結，訂7月4日上午做出一審宣判。

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