中投公路狂飆「小貨卡駕駛夾死」　肇事女改口：快錯過匝道才往外切...

記者陳玉／台中報導

中投公路10日下午5點多驚傳死亡車禍！一名邱姓女子疑似在快速道路上狂飆，行經草屯交流道處時，高速撞擊前方一輛小貨車，導致蕭姓小貨車駕駛傷重不治，邱女事發當下坦言「有人想跟我飆車、所以我就跟他飆」，但事後面對警方訊問，她又改稱「因快要錯過匝道口才緊急往外切」；警方表示，邱女並未提到飆車一事，11日上午檢察官將進行相驗，才能釐清確切肇事原因。

▲邱女（右一）向警稱「因要快錯過匝道口往外切才撞上小貨車」。（圖／翻攝爆料公社）



霧峰警分局交通小隊長王世建表示，25歲邱女是南投人，酒測值為0，她向警稱10日下午5點多從台中駕車返家，預計要下草屯交流道第1個匝道，但邱行駛在最內側車道，一直到接近匝道200公尺處才發現要錯過出口，緊急往外切才撞到行駛在中間車道的小貨車，該車當場失控彈向內側車道翻覆，車身嚴重成「V字形」凹陷，70歲蕭姓駕駛更受到重傷，緊急送往霧峰亞大醫院，院方表示，蕭男頭部顱骨變形、腦出血，到院時已明顯死亡。

▲▼貨車遭撞後嚴重凹陷成「V字形」，路面上更留有大片血跡（下圖已做黑白處理）。（圖／翻攝爆料公社）



而邱女面對警方詢問「知道自己開多快嗎？」，邱女則答「沒有注意到時速多快...」，警方表示，因2輛車都無行車紀錄器，雖有看到民眾提供的行車紀錄器，但因沒有準切測量，無法確定邱女時速到底多少，但可看出邱車速真的很快，研判已超過中投公路的速限70公里。目前待11日檢方相驗結果出爐，才能釐清確切肇事原因。