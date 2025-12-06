北市議員選戰／內湖南港3搶1！青年爭出頭　強家軍、朱家軍都來了

▲爭取參選北市港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安提前開跑，頻頻掃市場、站路口拚初選。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟、陳家祥／台北報導

台北市第二選區（內湖南港）9席議員中，李彥秀曾以3萬7669票拿下全國最高票，後李重回立院，其所留下的空缺成為藍營新人爭搶的席次，包括國民黨立委羅智強辦公室主任、前青年部主任陳冠安早已積極備戰，而國民發言人鄧凱勛雖為台中市北屯人，也有意參選港湖市議員，李彥秀助理郭柏毅也傳出將投入選戰。該區目前國民黨已有六連霸的吳世正、北市國民黨團總召李明賢，以及具備高媒體聲量的游淑慧拚連任，民眾黨部分則是議員陳宥丞已被提名競選連任。

2026選舉雖尚未正式鳴槍，戰火卻已悄悄升溫，被視為民進黨「吸票機」的前立委高嘉瑜日前表態將重返港湖、投入議員選舉，地方政壇立刻掀起巨大波動。民進黨台北市議員何孟樺直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，更苦勸「鳳凰不共雞爭食」；國民黨台北市議員游淑慧則評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。藍營人士對此指出，是否成為「吸票機」吸走綠營、淺藍／白選票仍有待觀察，但以其影響力而言仍不容小覷。

▲游淑慧爭取連任。（圖／記者李毓康攝）

據悉，台北市自去年9月起再跌破250萬人口大關，人口數還逐月下跌，讓原港湖區市議員增額夢碎。國民黨台北市黨部評估，國民黨本屆當選5席（後李彥秀回任立委），若未增額就維持5席提名。陳冠安為藍營開第一槍表態參選港湖的新人，近期也勤走基層，更於11月時便早早合體國民黨前發言人李明璇掃市場，近日也於臉書開設直播節目談時事，並頻頻拋出政策；另郭柏毅、國民黨發言人鄧凱勛、藍營青年丁瑀等人都傳出是有意參選該區的人選。

國民黨籍現任議員李明賢說，站在前輩的立場，一定都全力鼓勵有志的年輕人投入選舉，李彥秀升任立委留下的這一席空缺，國民黨一定要鞏固下來。

民眾黨部分，2022年選舉時，黃珊珊將港湖起家厝交給跟隨她多年的陳宥丞，代表民眾黨參選的陳也不負眾望，拿下第二高票的2萬5899票，成功延續黃的政治香火，也順利替民眾黨開疆闢土。面對2026年選舉，在兩大母雞柯文哲、黃珊珊影響力不再的狀況下，尋求連任的陳宥丞挑戰也相當艱難。「吸票機」李彥秀轉任立委後留下的選票流向八方，不僅墊高當選門檻，也讓國民黨看見提名機會，再加上躍躍欲試重返議會的高嘉瑜，對於陳宥丞來說都是壓力。

▼北市2026內湖南港議員爭取連任與新人挑戰表。（圖／AI製圖，點圖放大）