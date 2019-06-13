摩鐵壞壞完...他牽線16歲少女躺著賺40次　說好「五五分帳」只給4000

▲彭男媒介少女性交易40次，談好所得一人一半，最後卻只給4000。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／苗栗報導

可惡至極！一名彭姓男子2017年在網路上認識16歲的佳佳（化名），2人進一步在旅館內發生性行為，沒想到彭男事後竟為佳佳媒介性交易，每次收費3至4千元，佳佳在25天內接客40次，總收入約12萬元，但她卻只拿到4000元。苗栗地方法院判彭男有期徒刑4年。

根據判決書，彭男2017年10月間在網路上認識年僅16歲的佳佳，明明知道對方年幼，卻在10月下旬帶著佳佳到台中市中區一間旅館開房間，並與佳佳發生性行為一次。

但這還沒完！事後彭男竟打起了如意算盤，打算靠佳佳發大財，以通訊軟體微信作為聯繫工具，在2017年11月3日至12月7日間的其中25天，接連媒介佳佳在苗栗縣、台中市多處汽車旅館進行性交易，次數高達40次，每次佳佳都會從男客手中拿到3至4千元的金額。

原先彭男與佳佳約定，性交易金額「五五分帳」，沒想到彭男卻食言，40次的性交易，佳佳僅拿到4000元，而全案因彭男另外涉及其他案件，被警方循線查獲。

苗栗地方法院審理後認為，彭男明知佳佳年幼，對性行為的智識及決斷能力尚未成熟，他與佳佳發生關係後，竟又媒介對方進行性交易，損及社會善良風氣，影響佳佳的身心健全發展；另外，彭男2016年3月也曾犯圖利使未滿18歲之人為性交罪，還被判刑確定，有多起前科，因此判他有期徒刑4年，並沒收11萬6000元的犯罪所得。可上訴。

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