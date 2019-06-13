　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

摩鐵壞壞完...他牽線16歲少女躺著賺40次　說好「五五分帳」只給4000

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲彭男媒介少女性交易40次，談好所得一人一半，最後卻只給4000。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／苗栗報導

可惡至極！一名彭姓男子2017年在網路上認識16歲的佳佳（化名），2人進一步在旅館內發生性行為，沒想到彭男事後竟為佳佳媒介性交易，每次收費3至4千元，佳佳在25天內接客40次，總收入約12萬元，但她卻只拿到4000元。苗栗地方法院判彭男有期徒刑4年。

根據判決書，彭男2017年10月間在網路上認識年僅16歲的佳佳，明明知道對方年幼，卻在10月下旬帶著佳佳到台中市中區一間旅館開房間，並與佳佳發生性行為一次。

但這還沒完！事後彭男竟打起了如意算盤，打算靠佳佳發大財，以通訊軟體微信作為聯繫工具，在2017年11月3日至12月7日間的其中25天，接連媒介佳佳在苗栗縣、台中市多處汽車旅館進行性交易，次數高達40次，每次佳佳都會從男客手中拿到3至4千元的金額。

原先彭男與佳佳約定，性交易金額「五五分帳」，沒想到彭男卻食言，40次的性交易，佳佳僅拿到4000元，而全案因彭男另外涉及其他案件，被警方循線查獲。

苗栗地方法院審理後認為，彭男明知佳佳年幼，對性行為的智識及決斷能力尚未成熟，他與佳佳發生關係後，竟又媒介對方進行性交易，損及社會善良風氣，影響佳佳的身心健全發展；另外，彭男2016年3月也曾犯圖利使未滿18歲之人為性交罪，還被判刑確定，有多起前科，因此判他有期徒刑4年，並沒收11萬6000元的犯罪所得。可上訴。

【更多新聞】

41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

領完槍械半小時...40歲警寢室內舉槍轟頭亡　最近才與妻分居

妙齡女與男友吵架外出散心　遭惡狼狠推駁坎摀嘴性侵：不配合就讓妳死

ET快訊
阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治
偷吃渣語錄！阿基師「嘴巴過來只能接招滿足」超狂10金句輾壓阿
中油租船疑遭不明魚雷擊中起火！美軍第5艦隊出動救援
下班課注意！滯留鋒南壓雨彈再襲　16縣市升級豪、大雨警戒
沒刮中也有獎金！　新刮刮樂「全中或全不中都可拿10萬」

關鍵字：性交易,少女

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

慟！阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治留一口氣回家　

酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

屏科大校園闖紅燈！一張罰單200元...學生怒：來讀書，不是來付錢的

社區有「喪屍」小朋友怕出門　台東警逮毒蟲送辦

買成堆洋娃娃　三寶媽被婆酸「難怪一直生女兒」！網怒：我買車也沒生兒子啊

法院前駕車追撞死妻子與律師　狠夫死刑判決撤銷

桃園挾持人質案2小隊長破格升巡官！徐國勇：公文立即批上來

快訊／北市大安區墜樓意外！女子「碰」一聲墜中庭慘死　民眾探頭嚇壞急報警

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

趁女友吞藥昏睡...他「學李宗瑞」還威脅外流啪啪片　無恥喊：很刺激！

慟！阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治留一口氣回家　

酒駕男馬路飄移　甩尾隨警「一秒撞變電箱」...車成火球人不治

屏科大校園闖紅燈！一張罰單200元...學生怒：來讀書，不是來付錢的

社區有「喪屍」小朋友怕出門　台東警逮毒蟲送辦

買成堆洋娃娃　三寶媽被婆酸「難怪一直生女兒」！網怒：我買車也沒生兒子啊

法院前駕車追撞死妻子與律師　狠夫死刑判決撤銷

桃園挾持人質案2小隊長破格升巡官！徐國勇：公文立即批上來

快訊／北市大安區墜樓意外！女子「碰」一聲墜中庭慘死　民眾探頭嚇壞急報警

中油租船沉了！阿曼灣2油輪遇襲「船員棄船逃」　44人獲救抵伊朗

影／22歲網紅「娶了好友的媽媽」！　新婚一個月下場GG

連俞涵下戲「累到度估」　姚愛寗爆：她零食還放在嘴裡

2貓叼不同花色小喵回家　擦身「確認身分」網笑：沒抱錯嗎

腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

2野狗狂啃！「板金變形爆胎」車主上班好想哭　網曝稀有車…最貴的一餐

香港國際旅展　台東館首推「360度玩美台東」 熱氣球最美星空受矚目

噁男等紅燈看著她動起來　辣妹眼角餘光一瞄...嚇到奔超商報警

珍珠奶茶飄洋到越南　貿協攜手連鎖加盟促進協會2020年赴越辦展

財訊／男人幫要停刊？　龍亨概念股上市路難行

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

即／桃園歹徒持槍挾持人質　警匪..

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

41歲女友與同事過夜　慘遭小男..

除暴特勤隊警力曝光！3大隊警力..

即／歹徒疑持M4A1步槍！2短..

桃園槍手血鷹幫悍將　要吃冰沙見..

鐵棍擊中女騎士　網怒：騎重機錯..

「血鷹幫」大哥　叫小弟「打斷警..

即／車行監視器曝光！歹徒內訌棄..

女友被睡　血鷹幫槍手摩鐵、車行..

即／大寮驚傳情侶自焚　1死1命..

老師哭吼狂打氣！男童躲雨遭竹棚..

快訊／桃園車行挾持6人！歹徒持..

2月大男嬰「失蹤17年」　最終..

更多熱門

相關新聞

男大生以裸照威脅性服務　少女蒐證提告

花蓮1名22歲蕭姓男大生涉嫌以金錢利誘未成年少女性交易後，並以握有裸照威脅少女，逼少女與他交往繼續提供性服務，期間長達8個月之久，最後少女因擔心裸照外流而蒐證報警，蕭姓男大生日前被花蓮地檢依妨害性自主等罪延押並解除接見、通信。

「抖胸洗澡摸下體」　男騙10少女自拍2年

跟國中妹開房壞壞8次　還載她援交抽成3000

1少女懷孕　家長肉搜男友123號

摔角明星野戰　拉少女「車頂打樁機」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面