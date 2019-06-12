妙齡女與男友吵架外出散心　遭惡狼狠推駁坎摀嘴性侵：不配合就讓妳死

▲台中一名王姓男子見到落單女子竟將對方推落駁坎性侵。（示意圖／視覺中國CFP，與本案當事人無關）

地方中心／台中報導

台中市一名王姓男子2017年8月見到因與男友吵架、獨自一人的欣欣（化名），竟起了色心，從後方摀住欣欣嘴巴，更將她推下駁坎恐嚇「妳不乖乖配合，我就讓妳死」性侵得逞，台中地院判王男有期徒刑4年6月，二審將上訴駁回，目前全案上訴到最高法院審理中，另外，欣欣請求損害賠償，台中地院判王男須賠償80萬元，可上訴。

根據判決書，2017年8月28日晚間8時許，欣欣與男友吵架後獨自外出。王男同晚近9時許，將轎車停在大甲溪橋南端處路邊講電話，見到欣欣步行經過，先是關閉車大燈，而後將車輛熄火，下車尾隨欣欣，趁著對方毫無防備時，突然從後方伸手摀住她的嘴巴，先是假稱自己是欣欣的同學，而後將對方從有160公分高的駁坎狠狠推落至路邊草叢。

欣欣見狀察覺有異，一坐起便打電話給男友求救，並告知所在位置，便掛掉電話，但她見有人影接近，內心感到十分恐懼，決定再度打電話求援，此時，王男從路面跳下草叢，先是用屁股壓住欣欣的肩頸處，將她壓制在地，隨後出聲詢問欣欣有沒有錢，一把將欣欣的手機搶下並掛斷。

王男至此仍不罷休，他一手摀住欣欣的嘴巴，腳壓著她的手，一手強行伸進欣欣的上衣內，解開她的內衣摸胸，而後更用手指性侵欣欣，過程中欣欣不斷掙扎，王男便出言恫稱：「妳不乖乖配合，我就讓妳死」，還出手毆打她的頭部，強制性交得逞。

▲王男將轎車停在大甲溪橋南端處路邊講電話，見到欣欣步行經過起了色心。（示意圖／翻攝Google地圖）

欣欣的男友趕到現場後，大喊她的名字，欣欣趕緊大叫救命，王男見東窗事發，立即停止動作，想將欣欣拉到草叢下方的水溝，而欣欣男友循聲找到女友，隨即跳下草叢拉回欣欣，王男則棄車逃離現場。

警方獲報到達現場後，發現距離事發地點150公尺處路旁，停著王男的自小客車，循線逮人；欣欣則到醫院驗傷，發現她左面部眼下區有明顯抓痕、胸腹部、背臀部、四肢部多處抓痕、陰部還有明顯新撕裂傷。

台中地方法院審理後，依強制性交罪判王男有期徒刑4年，又犯傷害罪，處有期徒刑8月，應執行刑期4年6月。王男不服判決決定上訴，二審將上訴駁回，目前上訴到最高法院審理中。

欣欣再提損害賠償告訴，台中地方法院審酌，王男與欣欣2人素不相識，王男竟趁欣欣落單之際，侵犯她的身體，直到欣欣男友抵達現場才停手；而欣欣案發時年僅24歲，除身體損害外，心靈更是受創，判王男須賠償80萬元精神撫慰金。

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