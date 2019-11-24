「摩鐵激情交疊」吃官司...妻一知氣炸離婚！工程師反告援交妹：賠我700萬

▲阿九遭援交妹指控性侵，妻子氣炸離婚，他怒向援交妹求償700萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名工程師阿九（化名）2016年與一名援交妹小乃（化名）談好以2000元的價格進行交易，事後卻遭指控性侵，妻子得知後氣得離婚。阿九獲判無罪後，怒指小乃誣告，向她求償700萬元。高等法院審理後，判小乃免賠定讞。

判決書指出，阿九指控，他2016年間透過網路認識小乃，2人坦妥以2000元的價格進行性交易，雙方摩鐵激戰過後，小乃卻向檢察機關誣指他自稱警察，違背她的意願性交，他上訴至二審後，獲判無罪。

阿九認為，因為此案他的名譽、在社會上的評價都已受到負面影響，就連老婆就憤而求去。他指控小乃誣告，向她求償工作損失、離婚損害、增加生活支出、名譽權損害、離婚精神賠償共計700萬元。

刑事部分，檢方認為誣告證據不足，不起訴小乃。台北地方法院審理後，認為阿九求償沒有依據，將他的訴訟駁回。阿九不服判決結果決定上訴，退一步要求小乃賠償60萬元，但高等法院勘驗各項事證後認為，小乃與阿九案發前並不認識，也沒有仇怨，小乃沒有誣告的動機，將阿九的上訴駁回，全案確定。

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