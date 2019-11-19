　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲泰國13歲妹遭6男性侵，案發前一個月才得知自己懷孕。（圖／翻攝自AmarinTV）

▲泰國13歲妹遭6男性侵，案發前一個月才得知自己懷孕。（圖／翻攝自AmarinTV下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國日前發生一起性侵悲劇。一名年僅13歲少女11日晚間遭到6名男子突然帶走，一行人將少女帶到一處陌生的公寓後性侵，然而少女在遭到性侵的前一個月才意外得知自己懷孕，在雙重壓力打擊下最後選擇自殺，輕生前在臉書上發上一張自己的照片，並寫下「我要走了，我愛你」。

綜合外媒報導，綽號「Pinkie」的少女，本月11日遭到6名男子扛走，直接帶到一處公寓進行性虐、毆打，並且輪流洩慾，Pinkie在返家後走不出遭到性侵的陰霾，雖曾經跟母親訴說自己的心情，也透露出想要輕生的念頭，但仍在母親的鼓勵下「看似先放下了心中的情緒」。
 

▲泰國13歲妹遭6男性侵，案發前一個月才得知自己懷孕。（圖／翻攝自AmarinTV下同）

▲警方介入調查，追查嫌犯身分。

沒想到18日晚間，Pinkie在臉書上發下一篇貼文與照片，並寫下，「該是離開的時候了，我愛你」、「如果沒有懷孕，我沒懷孕早就離開了」等負面文字，不久後即傳出Pinkie縱身一躍下大樓輕生。Pinkie的母親得知消息後，難過表示，在事發前一個月，女兒得知自己懷孕感到非常低落，沒想到又遭到6名男子性侵，當Pinkie透露出想要輕生時也有勸說，還是阻止不了悲劇。

據警方調查，目前已鎖定兩名對Pinkie進行性侵的嫌犯，剩下的嫌犯仍在追緝，且當時一行人將Pinkie官在公寓裡以性奴隸的方式對待，另外除了Pinkie疑似還有其他遭到性侵的另一名女孩、2個男孩，還需進一步調查。

ET快訊
快訊／台中3歲男童疑遭虐死！「臉部被燒」全身多處傷痕
林進公開戶頭數字！存摺印章「全送小A辣」：想領就領
快訊／46歲《甄嬛》蔡少芬生了！「素顏照」網全看傻
AKIRA娶林志玲日本人也很嗨！網歪樓問：台灣婚禮都這麼久？
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」僅剩小灰繩遮凸起點

少女遭強逼「乖乖吃棒棒糖」懷孕6月　嘴硬男否定…慘遭寶寶DNA結果送進牢！

她領養7童經營80萬粉YT頻道　拍片太爛「就拿胡椒灑生殖器」逼鏡頭前賣笑！

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

癌末醋妻怕帥老公找女人…連開3槍「射爆他額頭」自盡！遺書訣別：已經太累

川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

美商務部：對華為「出口臨時許可」再延長90天！已第3度延期

宅宅聯誼「男生用手抓薯條」　櫻花妹崩潰：第一次覺得宅男噁…網友戰翻

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

蔡英文「我知道庶民要什麼！」　大力酸韓：台灣不缺光說不練的人

AKIRA：我一定會讓志玲成為最幸福的人　姐姐聽告白羞拉姐夫吊帶＞／／／＜

肖戰清透嗓唱《跟著感覺走》開口跪　那英一聽太喜歡...立刻按鍵選他！！

劉學甫《每當我想起妳》唱給已逝媽媽　林宥嘉被感動到：找不到做作的地方

網紅實測用早餐店奶茶做成炒飯 試吃後...驚喜大讚「超好吃的！」

裴洛西邀請為彈劾調查作證　川普：我沒做錯但「強烈考慮」！

13歲小妹遭6男拖進公寓「鎖門逼壞壞」　走不出心魔輕生…驗屍竟一屍2命！

癌末醋妻怕帥老公找女人…連開3槍「射爆他額頭」自盡！遺書訣別：已經太累

川普被控「通俄門書面證詞」說謊！　美眾議院啟動調查

美商務部：對華為「出口臨時許可」再延長90天！已第3度延期

宅宅聯誼「男生用手抓薯條」　櫻花妹崩潰：第一次覺得宅男噁…網友戰翻

香港局勢升溫「各國勸說紛出」　歐盟嚴肅講明：不接受暴力行為！

直指美國是核問題源頭　北韓：撤回敵對政策前「別妄想對話！」

3孩童池邊「磁鐵垂釣」　竟拉出2枚「二戰未爆彈藥」！

1人嚴重燒傷身亡！南韓濟州外海29噸漁船驚傳大火全毀　11人失蹤

蔡英文「台商回流投資爆發」千真萬確事實：建議韓國瑜到各地看看

詐騙老梗再現！　彰化5信行員機警2度攔阻匯款113萬

屏東男開車到台東想輕生「我要去三仙台」　家屬報警攔下

快訊／台中3歲男童「臉部燒傷」全身多處新舊傷痕！疑遭虐打送醫不治

「躺著瘦」就靠一根小圓柱　發懶也能健康甩肉

黑豹旗／麥寮遭封鎖8局　高梓軒再見安當英雄

69歲女運將扶養智障兒　嚎哭「我真的煞不住」！為減速衝路旁機車釀慘劇

過來人經驗看「小英領先民調會不會翻盤」？　陳其邁未回應

車禍「製造傷勢」母湯喔！　警真人示範完全處理守則…網笑噴

反臉書！維基百科聯合創辦人成立社群網站「WT:Social」力抗假新聞

國際熱門新聞

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

女駕駛遇4歹徒劫車　被開槍轟臉亡

北科大赴美失蹤留學生找到了

媽媽頭插斧頭慘死　3歲女伴屍1天

噁男裝智障雇女大生看護　被包尿布滿足性慾

美最準預言家：川普躲不過彈劾

日宅女秀格子襯衫超解！突解半邊扣「蹦出粉嫩肉圓」

監獄護理師拒協助　2周大女嬰身亡

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

「摩托天使」騙倒8男...竟是男兒身

法國吊橋垮多人失蹤　15歲女溺斃

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

即／美國沃爾瑪槍擊　傳至少3死

聯誼宅男「手抓薯條」　櫻花妹喊噁

更多熱門

相關新聞

癌妻怕老公找女人　開槍射他再自盡

癌妻怕老公找女人　開槍射他再自盡

泰國38歲婦女金瑪汎（Pilaiwan Kimaphan）上月確診鼻竇癌晚期，病情嚴重、身形逐漸消瘦，但在外人眼中，她外貌姣好的丈夫兼村長蒙特里（Montree）相當愛家人，也很照顧她。只不過，這一切就在14日上午變調，外傳金瑪汎害怕老公在她死後另結新歡，便在當日上午朝蒙特里開槍，在他額頭中彈倒下後，她也舉槍自盡。

正妹漫步街頭　男「搓揉+上下蠕動」：讓你舒服

正妹漫步街頭　男「搓揉+上下蠕動」：讓你舒服

假喇嘛性侵2女逃亡13年　二審判刑5年

假喇嘛性侵2女逃亡13年　二審判刑5年

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

SBL球星偷吃女大生　暴打未婚妻簽約賠320萬　

SBL球星偷吃女大生　暴打未婚妻簽約賠320萬　

關鍵字：

泰國性侵懷孕輕生少女

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

豪砸2000萬聘金　70歲咖啡總裁娶20歲美嬌娘

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

港30位校長理大救學生　示威者自首

住台灣or日本？林志玲曝婚後安排

正妹實況主崩潰！健身環「跑到晃」癱軟翻白眼

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

工程師約拍被仙人跳　摩鐵經理一句話救了他

林志玲、AKIRA婚禮驚見「日本大咖天王」

台灣妞曝「真實的林志玲」：做人很成功

更多

最夯影音

更多
「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔

「我的幸福就是和你在一起」　林志玲❤AKIRA一定要幸福一輩子喔
李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

李榮浩騙在工作「下秒從房間出來」　楊丞琳當場大哭：他沒讓我失望過

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

林志玲穿流蘇短裙熱舞！　喝嗨了「當場脫AKIRA衣服」　

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

小S轉身立馬勾住AKIRA脖子　現場偷問林志玲「私密問題」

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

楊碧琪唱一半「嘴巴撞到麥克風」　遭淘汰爆哭：沒把《聲林2》當成比賽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面