香港「反送中」爆衝突　陸委會呼籲國人：避免前往

▲香港反送中示威，警方使用煙霧彈。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

針對香港「反送中」活動越演越烈，陸委會下午發出聲明，香港立法會、港府總部周邊地區仍有群眾聚集，部分地鐵站交通運輸受到影響，加上後續示威活動可能再次發生，提醒國人注意旅遊安全，暫避免前往。

陸委會指出， 6月12日香港數萬民眾抗議「逃犯條例」活動，進一步衍伸流血衝突，導致70多位民眾輕重傷，由於示威活動可能再次發生，呼籲國人近期若計畫前往香港，「請注意個人安全，勿前往前列相關地點，並隨時留意交通資訊及事態發展，以免影響行程及安全。」

陸委會表示，國人赴港旅遊或臺商、臺灣鄉親若在香港遭遇問題，可撥打香港辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）急難救助電話：852-61439012，辦事處將提供相關協助。

香港民眾反對《逃犯條例》通過，9日發起大規模示威遊行，幾天下來超過100萬人上街。原本預定12日法案要由立法會二讀，吸引大批民眾集結，在當天發起罷工罷市罷課，甚至和警方發生衝突，「二讀」的程序最終宣布延期。

針對外界質疑港府立場向北京靠攏，香港特首林鄭月娥則在接受TVB電視台專訪時提到，自己和所有香港人一樣，都是在香港成長，「我對這個地方的愛，令我作出了不少個人犧牲，我怎麼會去賣港？」

▲香港特首林鄭月娥遭指「賣港」。（圖／路透社）