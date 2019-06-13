「競而不爭的初選告一段落！」林智堅：為了下一代請投蔡英文





▲林智堅回應民進黨總統初選民調結果。（圖／翻攝自林智堅臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴之爭」民調結果在13日中午出爐，欲爭取連任的總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。針對初選結果，新竹市長林智堅表示，感謝且敬佩蔡英文、賴清德為守護台灣的付出，呼籲大家為了自己和下一代的前途，支持蔡英文。

「團結，讓我們一起向前！」林智堅13日在臉書提到，「今天，這場競而不爭、揖讓而升的初選，已經告一段落，我們也因此更加團結，勇敢前行。我要感謝且敬佩蔡總統、賴院長，一路以來為守護台灣、建設台灣的付出。過去3年，政府發展經濟的成績亮眼，並建構扶老攜幼的社會安全網，減輕受薪者負擔。根據最新競爭力排名，台灣高居世界第16，同時被世界經濟論壇WEF列為『超級創新國』，人權與自由度更也名列前茅」。

林智堅說，新竹市也因為有蔡英文的支持，不斷得到中央挹注經費，13日更傳來「五楊高」確定延伸至新竹的好消息，「必須說，蔡總統是新竹市升格30幾年來，給新竹最多建設、『最給力』的總統！」

「此刻世界都在關注香港人民的處境，慶幸我們有蔡總統領導的團隊，堅守主權、提升國防，並成為美國重要的印太夥伴。」林智堅也向網友呼籲，「為了自己與下一代的前途，支持蔡總統，讓台灣繼續走在民主繁榮、富裕自由的康莊大道。」

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