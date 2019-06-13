直播／總統初選民調大輸蔡英文8.2%　賴清德出來講話了

地方中心／台南報導
民進黨2020總統初選結果13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%；賴清德最終以百分之8差距輸給蔡英文，預計將於下午1時30分在台南天壇受訪，親自回應相關議題，《ETtoday新聞雲》也會直播為大家掌握最新動態。
民進黨民調結果公布，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。
▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）
【更多新聞】
地方中心／台南報導
民進黨2020總統初選結果13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%；賴清德最終以百分之8差距輸給蔡英文，預計將於下午1時30分在台南天壇受訪，親自回應相關議題，《ETtoday新聞雲》也會直播為大家掌握最新動態。
民進黨民調結果公布，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。
▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）
【更多新聞】
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..