直播／總統初選民調大輸蔡英文8.2%　賴清德出來講話了

民進黨總統初選「蔡賴之爭」民調結果在13日中午出爐，欲爭取連任的總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。對此，行政院副院長陳其邁表示，「競爭結束，團結向前。」另外，關於13日上午高雄市長韓國瑜抵達行政院會，希望行政院長蘇貞昌能夠協助高雄登革熱疫情，陳其邁引述蘇貞昌的話，強調「建設不分藍綠」，是行政團隊不變的目標。