快訊／初選輸給蔡英文　賴清德1330台南天壇親自回應

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，「蔡賴之爭」最終結果，民進黨中央13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。賴清德最終以百分之8差距輸給蔡英文，他預計將於13日下午一點半在台南天壇受訪，親自回應相關議題。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。賴清德雖然以8.2％輸給蔡英文，無法代表民進黨參加總統大選，不過，他還是贏過韓國瑜及柯文哲。

自3月中參選以來，賴清德始終強調要打一場典範級初選，民調前三天更是站了三天車隊，從屏東到台北，親自向民眾拉票，不過最後還是不敵蔡英文。賴清德預計將在13日下午一點半，親自現身台南天壇受訪，針對敗選做出回應。

▼民進黨總統初選民調結果。（圖／記者陶本和翻攝）



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