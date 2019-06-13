在台港生向蔡英文陳情　盼放寬申請居留條件

▲在台港生赴總統府遞交陳情書。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

香港政府推《逃犯條例》，引發香港民眾上街「反送中」，爆發警民衝突，逾70人受傷。對此，在台港生13日上午9時於凱達格蘭大道集結召開記者會，10點半過後赴總統府遞交陳情書，盼向總統蔡英文考慮人權因素，放寬港人申請居留的條件。太陽花學運領袖林飛帆也到場聲援。

港生代表黃俊豪表示，應該將人權審查放入《香港澳門關係條例》中，讓台灣身為移民的審查方，將人權條件作為主要的考慮條件。

▲太陽花學運領袖林飛帆。（圖／記者林銘翰攝）



黃俊豪表示，所有在台灣的香港學生都有注意到，一旦《逃犯條例》施行，所有在台灣或香港發表的言論對中共不利，都有可能會被因「危害國家安全」為由而送到大陸審判，這是所有在台港生都非常關心的。他說，香港特首林鄭月娥儼然已經是「香港版的白色恐怖」，讓所有香港人民感覺到懼怕、不敢發表對中共不利的言論，已經嚴重打壓香港的人權與言論自由。

黃俊豪指出，有非常多台灣的大學都發表聲明支持他們的行動，代表台灣民眾也同樣關注，大家經常講「今日香港、明日台灣」，就是因為我們不能確保今天在香港發生的事，明天不會在台灣發生，台灣作為一個享有自由人權的國家，希望能夠把這份僅存的自由保留下來，不要被中共的勢力把自由給抹殺掉。

▲在台港生代表黃俊豪。（圖／記者林銘翰攝）



黃俊豪也建議蔡英文，應該將人權審查放入《港澳條例》中，讓台灣身為移民的審查方，將人權條件作為主要的考慮條件，希望總統可以認真能給予一些建議並具體行動，一起反對惡法的施行，讓所有香港在台灣的朋友可以不用怕受到中共的壓力，能夠在自由的國度暢所欲言，也將讓台灣在爭取人權的力道上更大。

不過，黃俊豪也說，一旦《逃犯條例》施行，「我現在的言論已經有可能被國家機關認定為危害國土安全，像現在連受訪的機會都沒有」。同時他也希望，倘若在台港生遭受到不對等或不公平的對待，台灣各界可以幫助他們一同擺脫中共的控制與壓迫。

▼在台港生赴總統府遞交陳情書。（圖／記者林銘翰攝）

