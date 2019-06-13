還原驚險6小時！桃園「血鷹幫悍將」開11槍砰砰砰　9名人質縮牆角發抖

突發中心／綜合報導

桃園三民路一間中古車行12日發生9名人質被挾持事件，幸好在對峙近6小時後平安落幕。此案驚動了市長鄭文燦，就連警政署陳家欽、警察局長陳國進都到場坐鎮指揮，也出動了維安特勤隊、除暴特勤隊以及偵查第一大隊等警力嚴陣以待。

警方調查，林姓主嫌是桃園地區「血鷹幫」悍將，近年來以參與當鋪放款、介入高價二手外匯車買賣維生，卻僅因懷疑某男子追求女友，雙方相約談判火拼。2名林姓嫌犯傍晚5時50分左右趁著車行打烊前10分鐘，持長槍闖入，挾持店長、職員等做為人質，員警獲報後隨即封街。

▲桃園持槍挾持案警方維安特勤人員在場戒備。（圖／記者郭世賢攝）



▲人質瑟縮在牆邊不敢動。（圖／記者張君豪翻攝）

據知情人士透露，其實挾持事件是場擦槍走火的意外，林姓主嫌原本只是到車行內找朋友聊天，沒想到就被桃園市龜山警分局偵查隊鎖定上門查緝；林男懷疑遭車行員工出賣，因此拿起步槍開槍掃射。

期間2名歹徒還要求警方提供便當飲料，「我們很抓狂火氣很大，拜託幫我們買兩杯冰沙！」隨後林姓主嫌同意先釋放2名車行女員工，不過後續卻提出變裝要求，「麻煩你們提供11件同樣尺寸的白色長袖帽T。」企圖在混亂中展開逃亡。

陳家欽、陳國進坐鎮

警政署陳家欽、警察局長陳國進大約8時30分到場坐鎮指揮，刑事局談判專家也在同時間趕赴現場，以人質安全為最高考量。

歹徒情緒失控

2名歹徒於下午9時18分拿著突擊步槍和霰彈槍掃射，並持配有紅點瞄準器的突擊步槍，作勢要向對街記者瞄準開槍，情況一度危急。

▲桃園持槍挾持案槍手一度對外掃射，警員急忙攙扶民眾到安全地點避難。（圖／記者張君豪翻攝）



家屬溫情喊話

警方陸續安排懷孕的女友及母親到場溫情喊話、安撫情緒，不過2名歹徒疑似意見不合，於下午9時32分突然開了超多槍，在一陣吵鬧中，再度釋放4名人質，但仍不願意表態投降。

▲歹徒家屬。（圖／記者張君豪攝）



▲林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）



派重量級大哥談判

由於歹徒遲遲不肯投降，擔心人質安危，找了當地最令人信服的「黑人家族」某大哥到場喊話，「妳們事情弄這麼大，不趁還沒人傷亡出來面對、是要和大家同歸於盡是不是？需要甚麼大哥幫妳們，不會讓你們被欺負。」最後一批3名人質，終於在下午10時55分被釋放。

歹徒意見不合口角

人質全部被釋放後，屋內卻傳出嚴重的吵鬧聲。原來林姓主嫌認為自己在桃園道上頗有知名度，但另外一名歹徒卻認為放走人質沒籌碼就會被警方擊斃；雙方一言不合就拿起棍棒、椅子互相毆打，卻仍沒見到他們表態投降。

一陣吵鬧後，林姓主嫌開出最後一個條件，希望警方通知他信任的律師到場協助、並在桃園另名重量級幫派大哥到場見證下，才於下午11時10分交出2把長槍，棄械投降讓警方乖乖上銬帶出。

▲桃園持槍挾持案人質全員獲釋。（圖／記者郭世賢攝）



▲嫌犯投案上警車。（圖／記者張君豪攝）



【還原開槍時程】

18:40 2槍

20:42 1槍

21:18 4槍

21:29 1槍

21:30 1槍

21:32 超多槍

21:33 2槍

警方之後在車行內搜出一把美國制疑似M4A1突擊步槍和制式霰彈槍，另有3把90手槍和上百發制式長短槍、霰彈槍彈。警方表示，幸好當時有控制住歹徒情緒沒選擇火拼，否則後果不堪設想。這起歹徒持步槍、霰彈槍挾持9名人質事件在近6小時宣告落幕。

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