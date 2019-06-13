獨／瞎！槍手要求11件帽T供變裝逃逸　警怒斥電影看太多

▲桃園持槍挾持案，人質全員獲釋，光頭嫌犯被帶出。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、張君豪／桃園報導

13日晚間震驚全國的桃園市「明士車行」槍手持突擊步槍、霰彈槍挾持9名人質事件在昨天深夜23時許宣告落幕，但談判過程讓警方指揮官心驚膽跳，原來兩名涉案隸屬桃園「血鷹幫」槍手開槍後設計「完美逃亡計畫」不但要求警方提供11件白色長袖帽T，打算讓自己和9名人質都換上一樣的上衣並以棉帽遮住頭臉，並要求警方提供大型車輛讓他們攜人質逃亡。

▲桃園持槍挾持案人質全員獲釋。（圖／記者郭世賢攝）

槍手打算藉此混亂包含維安特勤隊等警方特勤人員持槍攻堅，所幸第一時間遭現場指揮高層悍然拒絕，知情警官私下說：「歹徒真是好萊塢警匪片看太多，警方怎麼可能配合啦！」

在場知情的高階警官私下透露：原來這起順利落幕的血鷹幫槍手開槍脅持多名車行人質事件中，兩名槍手原本計畫持槍脅持人質逃亡；槍手透過電話不但要求警方提供便當飲料、冰沙冷飲，還有具體的變裝要求：「麻煩你們提供11件同樣尺寸的白色長袖帽T」

▲桃園持槍挾持案警方維安特勤人員在場戒備。（圖／記者郭世賢攝）

警界高層立即與現場指揮官、談判專家、特勤部隊指揮官研商，發現槍手情緒焦慮，要求警方提供同色系長袖帽T，研判歹徒計畫自己與車行內人質都換上同款衣服，並用帽子遮住臉部，如此歹徒就可利用車行內眾多車輛，或進步要求警方提供大型車輛供他們逃往。

警界高層快速研商後，決定否決槍手的這項要求，倘若槍手與人質一同變裝、絕對會增加警方攻堅、營救人質上的困難度。然而這類歹徒與人質一起變裝外桃、或者混在民眾中逃亡的情節經常在好萊塢警警匪動作片中出現，這起震驚全台的脅持事件落幕後，警方才揭露槍手曾異想天開的邀警方提供服飾變裝的離譜要求。

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