獨／桃園槍手血鷹幫悍將近照曝光　要吃冰沙大哥見證始投降

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，圖為林姓主嫌和家屬。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳以昇、張君豪／桃園報導

昨天12日晚間約17點30分左右桃園市成功路、三民路口「明士車行」發生兩名歹徒闖入挾持車行內9名員工並與警方開槍對峙的驚悚治安事件。在警政署調動維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊、談判專家趕赴現場協調，歹徒晚間到深夜陸續釋放9名人質、最後再要求信任的律師到場談判下兩名林姓幫派份子棄槍投降。



警方調查發現林姓主嫌是桃園地區「血鷹幫」悍將、近年來以參與當鋪放款、介入高價二手外匯車買賣維生，卻僅因日前懷疑當地某男子追求其女友、雙方相約談判火拼、未料還沒找到仇家、擁槍自重的復仇行動被告密曝光，昨天傍晚龜山警分局獲報兩人持長短槍在該車行內出沒，警方派員登門抓人，未料兩名歹徒失控開火反擊、並挾持車行內9名男女員工。

▲震驚社會的桃園開槍脅持人質事件落幕，林嫌家屬到場勸說他棄械投降。（圖／記者張君豪翻攝）

警方立即在車行對面成立前進指揮所調度警力，桃園警出動上百名警力層層包圍封鎖該車行周遭道路，轄區桃園警分局長、外勤警力均進駐現場，並通報警政署及刑事警察局、警方唯恐爆發嚴重槍戰傷及人質安全，先讓警談判專家上場，並從台北緊急調度維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊特種警力全副武裝趕赴現場支援。

讓警方傻眼的是：兩名歹徒要求訂購便當吃晚餐，還在電話中強調：「我們很抓狂火氣很大，拜託幫我們買兩杯冰沙！」警方依照談判SOP盡力滿足歹徒需求、並趁隙要求林姓主嫌展現誠意：「涼的也幫你買了、能否先釋放幾名人質」雖然兩名歹徒意見不一致、曾在屋內發生爭吵，最後林姓主嫌同意先釋放兩名車行女員工。

▲桃園持槍挾持案人質全員獲釋，警方維安特勤人員在場戒備。（圖／記者郭世賢攝）

之後林姓歹徒要求見到懷孕的女友和家人，如果警方願配合、主嫌願意釋放更多人質，之後桃園警方火速把兩人母親和妻子、女友都帶到現場展開溫情攻勢，歹徒在脅持案發生3小時候分兩批再度釋放1名和3名車行男女員工。

警方談判專家透過親人向歹徒喊話：強調他們只有持械開槍，並未傷到警員或人質、如果願意釋放所有人質、棄械投降可以換取法官體諒減刑，林姓主嫌在家人勸說下當晚10點多同意釋放最後一批3名人質、但人質走出後屋內卻發生嚴重扭打。

根據警方表示：原來林姓主嫌認為自己在桃園道上頗有知名度：「當大哥的拿得起放得下、不用傷及無辜」但另名幫眾反對：小弟深恐兩人手中沒籌碼遭警方擊斃、林姓主嫌剛放走所有人質就拿著棍棒椅子痛毆小弟，警方一度以為匪徒內鬨火拼。

後來林姓主嫌開出最後一個條件、希望警方通知他信任的律師到場協助、並在桃園另名重量級幫派大哥到場見證下，兩人這才棄械投降讓警方乖乖上銬帶出。警方在車行屋內搜出一把美國制疑似M4A1突擊步槍和制式霰彈槍、另有3把90手槍和上百發制式長短槍、霰彈槍彈，警方表示所幸林嫌控制住情緒沒選擇跟警方火拼、否則後果不堪設想。這起歹徒持步槍、霰彈槍挾持9名人質事件在晚間23時許歷經近6小時宣告落幕。

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