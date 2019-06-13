獨／血鷹兩槍手棄械投降　神秘黑幫大哥到場勸說成關鍵

▲桃園持槍挾持案人質安全獲釋，到場勸說成功的桃園黑人家族大哥也上車回警局說明。（圖／記者張君豪攝）

記者陳以昇、張君豪／桃園報導

昨天12日傍晚震驚全台的桃園市三民路成功路口「明士車行」兩名槍手持突擊步槍、霰彈槍挾持9名人質事件平安落幕，但過程中歹徒不斷以霰彈槍、步槍向外掃射流彈險波及路旁民眾、媒體險象環生，警方與歹徒談判過程中鬥智鬥力鬥親情信任感；後來兩名「血鷹幫」槍手情緒鬆動軟化願意繳槍棄械投降的最重要關鍵，是桃園地區重量級幫派「黑人家族」大哥到場說話了……在大哥的見證下兩人才軟化態度化解這場空前危機。

▲桃園持槍挾持案槍手一度對外掃射、警員急忙攙扶民眾到安全地點避難。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方知情人士透露，12日晚間17點半在桃園市議會旁「明士車行」驚傳兩名槍手在車行辦公室內挾持9名車行男女員工根本是場「擦槍走火」的意外；警方調查發現隸屬桃園血鷹幫中生代悍將的林姓主嫌本來只是在車行內找朋友聊天，卻因日前與另名桃園幫派人士透過手機通訊軟體微信互嗆火拼，林姓主嫌和小弟才會隨身攜帶槍械防身。

涉案的林姓槍手和對方衝突，肇因於林嫌懷疑對方企圖追求自己懷孕女友、雙方幾度談判沒有交集，後來兩人透微信互嗆：「你是不是對她有意思」對方反譏「看要怎樣隨便你」結果兩名悍將仇家沒找到，卻在昨晚到該車行找朋友敘舊時，被桃園市龜山警分局偵查隊鎖定上門查緝。

▲桃園持槍挾持案，事發車行遭警方層層封鎖，歹徒當時仍在屋內和警對峙。（圖／記者張君豪攝）

兩名歹徒驚見警方上門，立即拿步槍開槍掃射，並挾持辦公室內9名男女員工當人質，兩人沒料到僅是單純訪友泡茶，卻遭致桃園警方圍捕、警方並加派維安特勤隊、刑事局除暴特勤隊加入包圍戒備。警方指出過程中，因涉案槍手有吸食安毒、K他命紀錄疑似情緒緊張失控。

歹徒懷疑遭車行員工出賣、導致警察上門，頻頻在屋內怒吼：「大不了大家一起死」警方蒐證人員在外以望遠鏡監控，發現槍手把人質都安排蹲坐在窗邊當人肉盾牌、深恐遭警方拘擊手攻擊；槍手並因情緒不穩率續開槍示威、昨晚9點半多兩人還拿著突擊步槍和霰彈槍掃射，情勢一度危急、原本部屬在對街公車站、車行旁的便衣警員緊急拉走還在街上徘徊民眾避難、歹徒還拿裝配有紅點瞄準器的突擊步槍作勢要向對街記者瞄準開槍。

雖然警方率續安排兩名槍手母親、家人到場溫情喊話安撫歹徒情緒，但兩名槍手仍未表態投降，後來警方找到血鷹幫槍手最信服的桃園地方幫派「黑人家族」某大哥到場喊話，大哥入內勸說兩人：「妳們事情弄這麼大，不趁還沒人傷亡出來面對、是要和大家同歸於盡是不是？」「需要甚麼大哥幫妳們，不會讓你們被欺負」經桃園重量級大哥犯險入內勸降下，兩名血鷹幫悍將才決定繳槍棄械投降，讓這起北台灣近年罕見的持槍挾持人質事件順利落幕。

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