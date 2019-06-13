「今天過後10倍霸凌國民黨、柯文哲」　羅智強、游淑慧賭蔡英文贏

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，在12日晚間完成1萬5000份有效樣本，13日上午10時30分開封民調進行運算，中午12點公布民調結果。國民黨台北市議員羅智強、游淑慧打賭總統蔡英文可能出線。

游淑慧13日在臉書表示，她打賭最後蔡英文出線，爭取2020大選連任，民調結果與前行政院長賴清德差距大約3%至5%。不過，她也打趣地說「不負責任預測」、「民進黨風風雨雨即將結束，國民黨呢？」

▲游淑慧打賭蔡英文贏。（圖／翻攝自游淑慧臉書粉專）

羅智強13日也在臉書預測，蔡英文會勝出，但「從今天開始，國民黨將進入最黑暗的一個月！將是全面團結的民進黨，對上英雄內戰的國民黨！蔡英文將用她十倍於霸凌賴清德的力量，霸凌國民黨、霸凌柯文哲、霸凌台灣的民主！」

羅智強提到，「看看昨天，高志鵬只因為擁有無敵的十字牌黨證，就可以有『特殊貪官禮遇』，獲准外役監！反送中是香港人民對中共司法的不信任投票，台灣人民該關心！」

羅智強還說，邱太三關說司法、高涌誠打壓司法、陳師孟恐嚇司法都沒事，前總統陳水扁趴趴走不用回監，高志鵬擁有特殊貪官禮遇，「黃國昌對林益世申請外役監很有事，對高志鵬就很沒事」，台灣的司法在蔡英文執政3年之下，「已經被蔡英文『送終』了，大家沒看到嗎？」

▲羅智強預測蔡英文贏。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）