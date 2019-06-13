在台港生淋雨向蔡英文陳情反送中　總統府先讓學生代表入內

▲香港反送中示威。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

香港政府推《逃犯條例》，引發香港民眾上街「反送中」，爆發警民衝突，逾70人受傷。對此，在台港生13日上午10點半將赴總統府遞交陳情書，盼向總統蔡英文表達心聲，爭取台灣政府支持。對此，總統府表示，總統蔡英文上午已有既定外賓與會行程，府方會做適當安排。

在台港生表示，香港政府不但沒有正視民意，更以嚴重的武力鎮壓現場的示威人士，作為在台灣的香港學生，關注家鄉的社會人權現況，希望台灣政府可以給予支持，因此，13日早上10點半，在台港生將赴總統府前遞交陳情書，希望能當面向蔡英文表達心聲，深切希望得到正面回應。

▲香港反送中示威，警察發射催淚彈。（圖／路透）

對此，總統府發表三點聲明，第一，總統蔡英文這幾天都密切關注香港反送中遊行的發展，也數次公開表達，「台灣絕不會接受任何以消滅國家主權為目的之作為，也拒絕接受以修法為前提的個案移交，台灣不會是惡法的幫凶」。

第二，總統府表示，知道許多學生要來總統府表達意見，也正面看待在台港生表達意見，「因為民主、自由是我們珍惜的價值，台灣會堅持守護這樣的價值，也願意分享這樣的價值，撐住全世界所有想要爭取自由、民主的人」。

第三，總統府說，由於雨勢較大，會盡快安排學生代表們進來總統府，不要在戶外淋雨，以免著涼感冒，蔡英文上午已有既定外賓與會議行程，府方會做適當安排。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝）