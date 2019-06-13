綠議員力挺「撐香港護台灣」　盧秀燕：暫停修法譴責暴力

▲江肇國（左2）等議員在盧秀燕面前高喊香港加油。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

香港上百萬名民眾發動「反送中」條例遊行活動，引發國際關注。台中市議員江肇國等人13日表示，昨晚有5、6百名市民也聚集在台中市政府前，發動「撐香港護台灣」聲援行動，市長盧秀燕表示，她不但公開表達反對一國兩制的立場，更呼籲香港立法會能撤回條例，暫停修法，譴責暴力。

▲盧秀燕對香港行動表達暫停修法，譴責暴力的立場。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會上午進行市政總質詢，市議員江肇國、李天生、曾朝榮和張家銨聯合質詢，江肇國表示，香港居民發動百萬人遊行反對「送中」條例，警方竟然拿出催淚瓦斯、塑膠子彈對付民眾，造成許多民眾受傷流血，另外，昨晚在市府廣場，也有5、6百人聚集，包括台中市民和香港朋友，全部都在「撐香港護台灣」，他們都很期待盧市長能夠站出來力挺，譴責香港警方的暴力鎮壓行為。

盧秀燕表示，她對這次香港事件感到遺憾和心痛，她也一再的談到反對一國兩制，既然這條例造成民眾很大的反彈，她認為政府應該撤出條例，暫停修法，譴責暴力。

江等人最後還將一張「撐香港護台灣」的貼紙，貼在盧秀燕備詢桌前，並高喊「香港加油」，以示聲援。