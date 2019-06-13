港《逃犯條例》恐引發難民潮　陸委會：現有機制下採個案處理

▲香港「反送中」群眾。（圖／記者吳奕靖攝）

記者曾俊豪／台北報導

香港「反送中」示威者12日在金鐘、中環一帶與警方發生衝突，陸委會發言人邱垂正今（13日）指出，逃犯條例若通過，不排除將有「難民問題」，日後若有港人尋求政治庇護，政府會在現有機制下採個案處理。

邱垂正指出，現行「香港澳門關係條例」第18條明文保障，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」；港人來台門檻也一向較低，政府正在盤點相關機制，屆時會以個案方式，協處尋求政治庇護的香港民眾。

至於香港若再因「反送中」爆發衝突，導致香港民眾向台北經濟文化辦事處求助或尋求庇護，我方將如何處置？邱垂正則回應，「會在符合香港法律的前提下，在職權範圍內，盡力提供協助。」

▲香港因《逃犯條例》爆發示威遊行。（圖／路透社）

他表示，政府認為「逃犯條例」極可能侵犯人權，危害國人、港人及其他赴港人士的人身安全，因此不會在「逃犯條例」基礎下，與港府進行司法協商；就算「逃犯條例」通過，只要無法確保國人安全，政府也不會接受來自香港人犯移交。

對於在台港生呼籲政府限制鎮壓「反送中」的香港公務員、警察來台，他則表示，會依據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」在既有基礎下完善各方面執行措施。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）