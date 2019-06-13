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自助餐點海陸雙拼！老闆娘算120...老闆偷砍近半價她賺翻　網知殘酷真相懂了

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▲▼ 女網友買自助餐賺到 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲ 女網友買自助餐賺到 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

老闆娘知道會氣死！一名女網友日前買了自助餐，裡頭有魚有肉還有蛋，稱得上是「海陸雙拼」，經過老闆娘一算後總價120元，沒想到佛心老闆結帳時卻直接大砍至80元，讓網友們羨慕直喊「人正真好」、「長相果然有差」，還有人開玩笑，表示老闆娘如果看到貼文，老闆晚上就有得受了。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她昨日到一間自助餐店買晚餐，只見她餐盒中有整條香魚以及燒肉，還有青菜均衡營養，看起來超澎派。到了結帳的時候，負責「算帳」的老闆娘算一算，告訴她這樣是120元，結果到下一站負責「結帳」的老闆面前，對方竟然偷偷跟她說「80就好」；原po不敢相信就再問一次，老闆依然小聲堅定地跟她說「嗯...就80元」，直接打了約66折。

請繼續往下閱讀...

對此網友們都好羨慕，看了原po的照片紛紛懂了，「人正真好」、「長相有差」、「臉美真好，人醜吃草」、「這樣80還蠻便宜的」、「超級便宜欸」、「我之前吃素食也是。夾再多，老闆永遠50，夾少點，老闆娘多20」、「太佛心了吧」、「我家這邊也是，老闆娘跟老闆算的至少差80元以上，我都不敢給老闆娘算」。

其他人則是替佛心老闆捏一把冷汗，開玩笑說「說不定老闆娘在社團，回去老闆就要跪主機板了」、「老闆今晚跪菜刀」、「記好今天的日期，明年記得去幫老闆上個香」、「擔心老闆的醫藥費遠超過120，家暴好可怕啊！」、「小心害人家家庭革命」、「你po上來從今以後都是120了」。

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關鍵字：自助餐,便當,老闆,老闆娘,爆廢公社公開版

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