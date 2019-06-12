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連日大雨彰化1200公頃葡萄吃水過多落果腐爛　果農叫苦連天

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▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣受到鋒面影響連日的豪大雨侵襲，大村、溪湖、埔心及二林地區所種植的葡萄果粒已因含水分過多，已經落果甚至腐爛，使得葡萄農叫苦連天，彰化縣長王惠美關懷豪雨災情，12日下午由在地村里長及農民帶路，前往溪湖鎮葡萄產地現勘葡萄受損情形，同時允諾將極力替農民協助向中央爭取農損補償。

▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美（前）到溪湖勘災。

彰化縣葡萄大約1,200公頃，主要產區為溪湖鎮487公頃、大村鄉416公頃、埔心鄉107公頃、二林鎮73公頃等，倘持續下雨致災，縣府將組成農業天然災害勘災小組邀集行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場及鄉鎮市公所辦理災損四方會勘，如符合災害救助標準，縣府將依行政院農業委員會「農產業天然災害救助辦法」，極力爭取農委會啟動救助作業。

▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美指出，現在正是葡萄收成的日子，但這幾天連續下雨，葡萄農可說是叫苦連天，主要是因為整個收成都完全都沒有了，葡萄果粒已因水分過多，已經落果甚至腐爛，如有受損害請迅速和公所連絡。

▲連日大雨，彰化葡萄落果災損嚴重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美同時呼籲鄉親第一要把排水做好，第二相關的災損要儘快連絡公所，以利縣府掌握最新之農損情形，即時回報中央爭取啟動救助作業，以減輕農作損失。縣府也會由農業處協助以最快的速度為大家爭取災害救助。

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關鍵字：葡萄,鋒面,彰化

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