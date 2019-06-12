滯留鋒雨襲！累積雨量圖「發紫」　鄭明典示警：非必要別去山區

▲鋒面加上西南風影響，中南部山區降雨持續，在12日累積雨量圖可見，部分地區已經開始出現紫色區塊。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導



受到滯留鋒面影響，氣象局持續針對全台13縣市發布豪、大雨特報，其中在台中、南投等山區更有豪雨發生。氣象局副局長鄭明典在臉書PO文指出，今日累積雨量圖開始出現紫色區塊，這是持續累積的結果，這種雨型也是有風險，會使土石鬆軟，建議民眾非必要就不要到山區。

▲氣象局持續針對全台13縣市平地及山區發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

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氣象預報員徐仲毅表示，今天滯留鋒面位置來到南台灣，中南部地區白天已出現局部性大雨或豪雨，下午之後雨區擴大，苗栗以南地區都要留意短時強降雨發生；中南部山區受到西南風影響，會有持續性降雨發生，要特別留意。

鄭明典則PO文提醒，雨還在持續的下，今日累積雨量圖開始出現紫色區塊，這是持續累積的結果，雨勢不算特別大，但是很持續。他說，這種雨型在山區也是有風險，會使土石鬆軟，建議非必要就不要到山區去了。

▲氣象預報員徐仲毅提醒，今晚至周四清晨雨勢會緩和，但周四晚間鋒面再度南壓，屆時會有新一波明顯雨勢。（圖／記者徐斌慎攝）

中央氣象局下午持續針對全台13縣市發布豪、大雨特報，尤其中南部山區雨勢最為明顯，根據氣象局24小時雨量預測，台中、南投山區累積雨量估達250毫米。

但今天晚上之後，隨著鋒面北抬到北部海面，雨勢會逐漸趨緩下來，周四清晨降雨會更明顯緩和，不過，這段期間天氣也仍不太穩定。特別要注意的是，周四晚到周五上半天，鋒面將再度南壓，屆時會再度出現新一波明顯降雨，主要降雨熱區落在西半部及東北部地區。