為她集氣！聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　女大生返家遭撞昏迷指數3

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名19歲的朱姓女大生，就讀護理系1年級，平日在秀傳醫院當志工，10日晚間聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料在返家行經花壇鄉省道中山路與1輛賓士車發生劇烈碰撞，被撞成重傷送彰基醫院，開刀後昏迷指數3，朱女親友請民眾提供行車紀錄器還原當時狀況，並請大家為朱女集氣加油。

▲阿羅哈翻覆，朱姓女大生到醫院當志工返家遭撞重傷。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

▲朱姓女大生的機車幾乎全毀。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

長庚醫院醫師江坤俊在得知此消息後也在自己臉書上表示，「傳來一個令人難過的消息，有一位10幾歲的朱女，昨天晚上因為別人開車車速過快撞上了她（她是昨天聽到國道客運翻覆，跑到醫院急診當志工，回家路上發生車禍的），她陷入了昏迷，她的朋友告訴我說，她是我的粉絲，我每一場的見面會她都有參加。」

▲賓士車的擋風玻璃碎裂。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

江坤俊要朱女趕緊好起來，「我會去參加妳的新生入學典禮，妳的畢業典禮，我會帶一束花去幫妳慶祝，妳一定會成為一位最有愛心的護理師，我祈求我最尊敬的神明-王母娘娘幫助妳，希望所有認識我江坤俊的朋友，都能幫朱女加油，最後一定會有好結局的。」

▲阿羅哈翻覆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起事故發生在前晚10點多，朱女10日晚間從新聞中獲悉國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，不少傷患送到彰基及秀傳急救，朱女想到「應該有人需要幫忙」，便騎機車出門，趕到秀傳醫院幫忙，她協助過後騎車返家，沒想到就在距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上與賓士車發生車禍，賓士車車頭與擋風玻璃碎裂，朱女騎乘的機車也嚴重毀損。

彰化秀傳醫院指出，朱女就讀高三時，到今年4月之前都是固定周六在急診當志工，若是寒暑假就會週一~週五上午時段都來當志工。因為要考試，所以從4月開始請假，考上南部大學護理系，10日上午時段重新回來急診當志工，沒想到當晚就發生車禍。

朱女的哥哥則說，朱女的志願就是當護理師救人，沒想到就在距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上發生車禍。而朱女父親眼眶泛紅哽咽的說，她從小就立志要當護理師，如今也如願考上護理系，也都到醫院當志工，前晚在泡沫紅茶店打工，聽到阿羅哈翻覆，便趕緊去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會發生這樣的事，真的無法想像。

▲朱女被送往彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基指出，朱女到院前已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂。經由緊急開刀手術，進行減壓手術，骨盆大腿骨骨折手術。目前在加護病房，昏迷指數3，持續密切觀察救治中。

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