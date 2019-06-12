更新／滯留鋒南北擺盪！雨勢擴大13縣市豪大雨特報　防雷擊強陣風

▲鋒面南北擺盪，中南部雨勢持續，北部現降雨空檔。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導



滯留鋒面上午位在南台灣附近，中南部9縣市仍持續有局部性大雨或豪雨發生，目前北部相對是「降雨空檔」，但下午起雨勢會再擴大，屆時苗栗以南要留意短時強降雨發生。氣象局表示，晚上起隨著鋒面北抬加上結構轉差，降雨會逐漸趨緩，但周四晚起，鋒面再度南壓，新一波明顯降雨又會出現。

【12:35更新】：梅雨鋒面雨勢擴大，氣象局針對台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區發布豪雨特報；苗栗以南地區及新竹以北山區發布大雨特報，要注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

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▲下午大雨特報範圍擴大，13縣市防豪、大雨及雷擊、強陣風。（圖／中央氣象局）

氣象預報員徐仲毅表示，今天滯留鋒面位置來到南台灣，中南部地區白天容易出現局部性大雨或豪雨，下午之後雨勢會再擴大，苗栗以南地區都要留意短時強降雨發生；中南部山區受到西南風影響，會有持續性降雨發生，要特別留意。

▲▼氣象局持續針對中南部9縣市發布大雨、豪雨特報。（圖／中央氣象局）

中央氣象局上午持續針對台中以南9縣市發布豪、大雨特報，尤其山區雨勢明顯。根據氣象局24小時雨量預測，台中、南投山區累積雨量估達250毫米。但今天晚上之後，隨著鋒面北抬到北部海面，雨勢會逐漸趨緩下來，周四清晨降雨會更明顯緩和，不過，這段期間天氣也仍不太穩定。

周四晚到周五上半天，鋒面將再度南壓，氣象局示警，屆時會再度出現新一波明顯降雨，主要降雨熱區落在西半部及東北部地區會有短時強降雨、雷擊及強陣風發生。

▲鋒面將逐漸北抬至北部海面，晚上起各地降雨趨緩。（圖／中央氣象局）

天氣風險公司指出，今天鋒面滯留於台灣上空，但結構逐漸轉差，主要的降雨會集中在中、南部，有一陣一陣的雷雨或驟雨，山區累積的雨勢比較大。北部相對位於「降雨空檔」，雖然還是偶有短暫陣雨，但發生強降雨的機會比較低。

周四鋒面稍北抬至北部海面，主要降雨位於中部以北，南部稍緩。周五鋒面再度南下通過台灣，西半部與中南部山區有較大累積雨勢。要等到周六鋒面南下至巴士海峽，其他各地天氣轉趨穩定，僅南部、台東仍有雨。