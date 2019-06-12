快訊／9縣市豪大雨特報「周五前防劇烈天氣」　一張圖看4天降雨熱點

▲天氣風險公司說，雨區模擬是說明梅雨鋒面的「降雨和移動趨勢」，雨勢最明顯的區域、什麼時候雨最大。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（12日）清晨對中南部9縣市發布「豪大雨特報」，氣象局預報員陳依秀表示，今天（12日）鋒面和西南氣流持續影響，各地天氣不穩定，有局部大雨或豪雨發生機率。氣象專家吳德榮提醒，今白天滯留鋒上對流增強，伴隨劇烈天氣的發生，今晚至周四（13日）白天滯留鋒逐漸北移至北部近海，對流強度稍減弱，仍有明顯降雨，周四晚至周五（14日）白天滯留鋒再由北向南移，對流再度增強。天氣風險公司製作一張圖讓民眾了解未來4天雨區。

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▲▼今凌晨0時至清晨6時，降雨主要集中在中南部。（圖／氣象局）

陳依秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今鋒面位置移到比較南邊，中南部降雨較明顯，尤其是山區雨勢較明顯，北部雨勢則較趨緩，但各地有大雨或豪雨發生機率；今各地高溫有機會到27到30度，沒下雨時比較悶熱，尤其是中南部。

陳依秀說，鋒面滯留在台灣附近，影響到周四，各地尤其是西半部有大雨或豪雨發生機率，中南部山區降雨較明顯；鋒面周末移到比較南邊，且結構較差，各地降雨較趨緩。

▲▼根據氣象局定量降水預報，今雨勢入夜才趨緩。

但陳依秀提醒，下周一（17日）、下周二（18日）受到南方雲系影響，台灣南邊水氣帶過來，西半部、東南部有陣雨或雷雨發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，周五前注意劇烈天氣，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五滯留鋒在台灣附近南北徘徊，鋒面附近的對流亦有時強時弱的變化；今白天滯留鋒上對流增強，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨…等）的發生；今晚至周四白天滯留鋒逐漸北移至北部近海，對流強度稍減弱，仍有明顯降雨；周四晚至周五白天滯留鋒再由北向南移，對流再度增強，劇烈天氣發生的機率提高。

吳德榮說，周六、周日滯留鋒南移至巴士海峽，北台灣天氣好轉，其他地區天氣亦較緩和，但仍有局部短暫陣雨的機率；下周一滯留鋒逐漸北移，幸好結構未及重組、雲層較鬆散，仍帶來局部陣雨的機率；下周二滯留鋒移至北部海面，中南部因在西南風迎風面有局部陣雨，午後亦有對流發展的機率。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣風險公司製作未來4天雨區預報圖表示，根據最新預報資料，今鋒面持續滯留於台灣上空，清晨起西半部各地強降雨的機會再增高；周四鋒面稍北抬至北部海面，主要降雨位於中部以北，南部稍緩；周五鋒面再度南下通過台灣，西半部與中南部山區有較大累積雨勢；周六鋒面南下至巴士海峽，除南部、台東仍有雨外，其他各地天氣轉趨穩定。

天氣風險也說，圖中的雨區模擬是說明梅雨鋒面的「降雨和移動趨勢」，雨勢最明顯的區域、什麼時候雨最大，這些基本上沒有辦法確切的預報，只能靠隨時注意天氣動態和滾動更新預報資訊，「梅雨鋒面就掛在台灣上空，會有降雨空檔，但也隨時會有快速的變化。」

【新增氣象局發布豪雨特報】

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