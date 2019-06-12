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和牙醫吵架還被推　病患火大「勒脖撞洗手台」判4月

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▲男子不滿牙醫師說他牙齒沒鬆動，便動手勒醫師脖子。（示意圖／Pixabay）

▲男子不滿牙醫師說他牙齒沒鬆動，便動手勒醫師脖子。（示意圖／Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名男子因為牙齒鬆動，到縣內某間牙醫診所看診，醫師檢查後認為沒有問題，男子聽聞後心生不滿，雙方發生口角，出手勒住醫師脖子撞到洗手台，造成他頭部外傷併頭皮撕裂傷、左肩挫傷等，男子辯稱是牙醫師先推他的，彰化地院認為，男子妨害醫師醫療業務進行，損害醫病關係，依違反醫療法判4月。

判決書指出，該名男子在2018年3月7日下午3時許，認為牙齒搖動去看診，但牙醫師檢查認為沒有他所述的情形，李男心生不滿，雙方發生口角，黃姓牙醫師推了李男一下，李男便出手勒住牙醫師的脖子，使牙醫師頭部撞到診療間洗手台櫃台邊緣，頭部及身體撞到診療間地面，以此強暴方式妨害牙醫師執行醫療業務，牙醫師受有頭部外傷併頭皮撕裂傷、左肩挫傷、左側髖部挫傷、左手腕及左膝挫傷之傷害，因而提告。

男子辯護人指稱，男子因為牙齒不舒服，求助於醫生的治療，這種情形下，醫生不是心平氣和解釋，而是情緒激動大聲責罵，先動手推病患，男子主張有正當防衛權利，是合法的，請為被告無罪判決。

法官認為，牙醫推了男子之後，並無再對男子有任何的「身體上」侵害行為，因此難認牙醫對男子有何不法之侵害，不採信男子辯稱當時出手勒住對方脖子是為了保護自己的說法，並考量男子危害醫療環境安全，至今未能獲得牙醫諒解，依違反醫療法判有期徒刑4月，可上訴。

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關鍵字：牙醫,醫療法,彰化地方法院,挫傷

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