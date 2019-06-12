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慰問億載國小罹難學童家屬　郭信良籲請市府妥善處理

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▲台南市議會議長郭信良與市議員盧崑福等人，前往男童住家發放慰問金5萬元。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會議長郭信良與市議員盧崑福等人，前往男童住家發放慰問金5萬元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區漁光島6月10日下午發生億載國小五男學童，參加戶外教學時疑似被倒塌的竹棚壓死，聽聞男童家中經濟狀況不佳，台南市議會議長郭信良，6月12日中午特地與市議員盧崑福、李啟維、周麗津、蔡淑惠、林美燕、吳通龍及穎艾達利等人，前往男童住家發放慰問金5萬元致意。

台南市安平區長賴青足、億載國小林志政校長，及家長會長張晉誠也都前往關心。郭信良議長表示，聽到這種不幸事件發生在國小學童的身上，實在讓人深感遺憾，所以他與議員們盡快前來慰問，希望連同區公所、社會局與社會大眾的援手，能辦妥後續喪葬事宜，不要讓家屬在悲傷之餘，還要為了處理後事煩惱，甚至加重家屬的經濟負擔。

郭信良指出，校方已經盡全力協助家屬，除了申請學生平安保險理賠，學校與家長會也積極協助後續事項，他要特別提醒學校，除了對家屬的關懷與慰問，也要加強對其他學生的心理輔導，祈盼大家都能早日走出這份傷痛。

郭信良呼籲市府除要多關懷家屬，妥善處理後續事宜，更要記住教訓，在開發漁光島的同時，也要做好安全措施，尤其是海邊戲水的相關設施要完善，不要讓憾事再次發生。

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關鍵字：億載國小,罹難,學童,郭信良,安平

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